Цікаві факти про стадіон Уемблі

Стадіон «Уемблі» – знаменитий у світі майданчик для проведення престижних футбольних матчів і великих концертів, розташований на північному заході Англії в районі Брент.

Виникнення спорткомплексу «Новий Уемблі»

Грандіозну споруду під назвою «Новий Уемблі» здали в експлуатацію й передали у власність Футбольної асоціації національної збірної Англії 9 березня 2007 року. Один з найдорожчих стадіонів світу почав життєвий шлях на місці однойменної Старої арени. Тут тренується та проводить домашні матчі англійська збірна.

Будівництво нової арени стадіону стартувало на початку двотисячних, а саме у 2003 році. Складний проєкт розробляли архітектурні бюро США і Великої Британії. На будівництві «Уемблі» в Лондоні одночасно працювали 3500 робітників, на зведення будівлі витратили 23 000 тонн сталі й 90 000 кубометрів бетону. В основі арени — 4 000 ізольованих паль, що залягають на глибину 35 метрів. Для проведення електрики використовували 56 кілометрів силового кабелю. На демонтаж старої споруди стадіону та зведення нової знадобилося 7 років і 798 мільйонів фунтів. Нову арену урочисто відкрили 19 травня 2007 року.

Архітектура стадіону

Стадіон «Уемблі» являє собою чашу місткістю 90 000 осіб, захищену від негоди розсувним дахом. Покрівля – на висоті 52 метрів над футбольним полем. Дах площею 40 000 квадратних метрів рухливий: трава футбольного поля краще росте при сонячному світлі, і конструкція розсувного даху зводить тінь до мінімуму. Дах висувається при поганій погоді, конструкція вагою в 7 тонн закриває арену за 15 хвилин.

Над спорткомплексом височіє найбільша у світі арка, яку видно неозброєним оком з відстані 20 кілометрів. Ґратчаста арка круглого перетину з внутрішнім діаметром 7 метрів і прольотом 315 метрів підіймається на 133 метри. Найдовша у світі однопролітна архітектурна конструкція при всій своїй красі є не тільки декоративним елементом, але і підтримує дах арени. Футбольний майданчик «Уемблі» трансформується у спортивний стадіон, при цьому кількість місць скорочується до 60 тисяч: нижній ярус сидінь перетворюється на тимчасову арену для атлетів. Найбільший майданчик Великої Британії й другий за величиною стадіон Європи виглядає масивно: у нього найбільша у світі місткість критих сидячих місць. Поруч зі спорткомплексом височить шестиметрова статуя капітана збірної Англії Боббі Мура, який прославився після перемоги команди у світовому футбольному кубку.

Структура «Уемблі»

Стадіон «Уемблі» містить:

трибуни;

футбольне поле;

роздягальні спортсменів;

ескалатори;

підсобні приміщення.

Будова трибун

Крісла для глядачів розташовані на трьох ярусах. Нижній вміщує 34 тисячі осіб, середній – 17, верхній – 39 тисяч. Крісла зручно розташовані – між ними великі простори. Тут відмовилися від колон, які закривали огляд. Сходи на вході замінили ескалаторами: раніше на сходових щаблях падала не одна сотня фанатів. Єдине, що збереглося при перебудові – королівська ложа, куди переможці по 107 сходинках не найзручніших сходів підіймаються за призом. Стадіон розділений на 4 сектори:

Північна трибуна з місцями преміум-класу;

Південна трибуна;

Західна трибуна;

Східна трибуна з місцями для гостей.

Кожна з чотирьох трибун «Уемблі» розділена на зони за кольором: тут – місця членів клубу Уемблі, а також місця категорії 1,2,3.

Місця членів клубу недоступні для покупки онлайн, це частина сезонного абонемента. Більшість місцевих уболівальників купують абонементи на весь сезон, адже футбол – це пристрасть британців. Особливості футбольного поля Серце «Уемблі» – футбольне поле розміром 105*69 м, покриття якого бентежило гравців. Футболісти сердилися та проклинали покриття, яке неабияк псувалося від того, що тут встановлювали трибуни для виступів музичних зірок.

У березні 2010 року поверхню поля замінили вдесяте з моменту відкриття. Цього разу гравці задоволені.

Переваги нового стадіону

Переваги нового стадіону – величезний екран. Чудову акустику старого стадіону будівельники намагалися передати новій споруді. Через величезні розміри чаші звук з протилежних трибун розсинхронізується: при виконанні гімнів звук з динаміків не збігається з хоровим співом на трибунах.

Під час музичних концертів акустика не підводить.

На «Уемблі» уболівальникам доступно 2618 туалетів: охорона спокійна – черг немає, тому за порядком стежити легше.

На майданчику – 168 скайбоксів та лож. 110 пунктів харчування для глядачів, у тому числі бари, кафе та ресторани пропонують їжу – від лотків з фастфудом до ресторанів високої кухні. На території комплексу – 98 кухонь та 9 залів для банкетів, найбільший – на 1100 осіб. Загальна довжина робочих ескалаторів на стадіоні – 400 метрів. Переваги «Нового Уемблі» забезпечили майданчику вищий статус у чотири зірки від УЄФА.

Матчі оновленої арени

Першими на оновленій арені грали аматорські команди персоналу стадіону та будівельників «Уемблі», які пройшли без глядачів. Потім тут зійшлися у футбольній битві молоді збірні Англії та Італії, які відкрили перший офіційний матч. Поєдинок закінчився з нічийним рахунком 3:3 і запам’ятався напруженою та цікавою грою.

Стадіон «Уемблі» визнаний на міжнародному рівні як знакове місце проведення змагань світового рівня, де проводяться найбільші та найкращі події, такі як фінал Ліги чемпіонів УЄФА у 2011 та 2013 роках, матчі за золоті медалі Олімпійських ігор 2012 року, міжнародні змагання збірної Англії, турнір по снукеру Masters від PokerStars, концерти, боксерські поєдинки, Чемпіонат світу з регбі, «Перегони чемпіонів», хокей на траві, хокей з м’ячем, турніри з реслінгу та багато іншого. А цього літа на стадіоні свято футболу – на «Уемблі» відбуваються фінальні матчи Євро 2020.

Музика на «Уемблі»

З 1972 року стадіон «Уемблі» став використовуватися як концертний майданчик. Першим музичним заходом став концерт рок-зірок. Тут регулярно проводяться концерти зірок світової величини та виступи відомих британських музикантів. На найближчі роки заплановані концерти американських рок-музикантів.

Загальний дохід від продажу квитків на всі концерти – 1 мільйон фунтів на рік. На трибунах арени виступають імениті оратори. Після реставрації стадіону поблизу з’явилася площа Слави, на якій артисти після шоу залишають відбитки долонь та автографи. Тут зберігають пам’ять про приїзд Мадонни й Доллі Партон, Брайана Адамса та Лайонела Річі.