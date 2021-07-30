Два украинца прошли в финал на дистанции 1500 м вольным стилем

Украинским спортсменам Михаилу Романчуку и Сергею Фролову удалось выйти в финал плавания на 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде.
Романчук прошел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с. Сергей Фролов показал результат 14.51,83 с и стал шестым.
Финал пройдет 1 августа в 4.44.
Напомним, что Романчук завоевал бронзу Олимпиады в плавании на дистанции 800 м. Фролов финишировал на 6-м месте.
1. Михаил Романчук (Украина) – 14.45,99
2. Роберт Финке (США) – 14.47,20
3. Флориан Велброк (Германия) – 14.48,53
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6. Сергей Фролов (Украина) – 14.51,83