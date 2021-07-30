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Два украинца прошли в финал на дистанции 1500 м вольным стилем

отСергей Сумской

Июл 30, 2021

Украинским спортсменам Михаилу Романчуку и Сергею Фролову удалось выйти в финал плавания на 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде.

Романчук прошел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с. Сергей Фролов показал результат 14.51,83 с и стал шестым.

Финал пройдет 1 августа в 4.44.

Напомним, что Романчук завоевал бронзу Олимпиады в плавании на дистанции 800 м. Фролов финишировал на 6-м месте.

1. Михаил Романчук (Украина) – 14.45,99

2. Роберт Финке (США) – 14.47,20

3. Флориан Велброк (Германия) – 14.48,53

6. Сергей Фролов (Украина) – 14.51,83

от Сергей Сумской

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