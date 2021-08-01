Преимущества игр в биткоин казино

Много пользователей сегодня предпочитают биткоин казино, и связано это в первую очередь с тем, что цифровые валюты имеют такие преимущества:

Быстрая обработка платежей

Можно пересылать частями BTC

Небольшой процент денежных переводов

Безопасные и конфиденциальные транзакции

Независимость от государства.

С появлением казино с игровыми автоматами на Биткоин все начали осознавать все плюсы криптовалюты для игр онлайн. Есть разные виды игр, можно также играть в биткоин казино без вложений.

Денежные переводы в сети Bitcoin обрабатываются очень быстро, средства поступают на счет мгновенно. Нужно только подождать, пока транзакцию подтвердят майнеры. Удобно и дешево переводить средства с помощью майнеров, в этом случае вы сами указываете размер комиссии за перевод. По сравнению с комиссией, на затраты банков, выводить криптовалюту намного выгодней.

Итак, если вы играете в биткоин казино, получаете двойную выгоду. Игорные порталы теряют меньше прибыли на комиссии и тем самым могут вам предложить интересные бонусы. Также сами игроки экономят на выводе средств.

Все игры на Bitcoin гарантируют конфиденциальность игрока, ваши персональные данные на сайте не нужно вводить. Некоторые биткоин казино не требуют личной информации, разве с целью соблюдения юридических процедур.

Надежные и проверенные биткоин казино

FortuneJack – работает уже 7 лет и предлагает на выбор около 300 игр. Депозит можно вносить через разные системы. Платформа предлагает слоты высокого качества от разных провайдеров, разные промоакции.

mBit Casino – играют в него с начала 2014 года, предлагает разные игры, такие как джекпот, блэкджек, ставки на спорт и разного рода лотереи. Платформа имеет лицензию на работу и требует персональных данных игрока.

1xBit Casino – программа работает 10 лет, есть лицензия в Кюрасао. Может предложить пользователям много предложений, живые игры и 3D-слоты

Особенности биткоин казино с краном

Возможность делать минимальные ставки по 1 сатоши

Проверка контента на честность

Игра без собственных вложений, сначала вы заработаете криптовалюту, а потом делаете ставки на кранах

Биткоин казино с краном — это лицензионное казино, где вы можете перейти по ссылке на другой сайт, который называют кран. Когда игрок переходит на кран, ему будет предложено задание, за которое он получает выигрыш в сатоши. Вознаграждение зачисляется на счет игрока.