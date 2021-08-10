Прогулочная коляска — Зачем платить за качество

Тестирование детских колясок на соответствие стандартам качества необходимо, ведь в коляске передвигается маленький человечек. Если родителям нужна детская коляска прогулочная, то лучше выбирать среди тех, которые имеют определенные функции.

Проверка колясок

Детская коляска охватывает множество рисков и опасностей, включая химические, термические, механические, удушение, запутывание и проглатывание. Поэтому коляску важно проверить, чтобы убедиться в отсутствии опасностей. Коляску также испытать на долговечность.

Испытания на прочность. Во время испытания на прочность коляска обычно загружается различными массами от 9 до 15 кг каждая, предназначенными для имитации ребенка. Нагруженная этими массами прогулочная коляска подвергаются тщательным испытаниям на устойчивость, ударопрочность и долговечность.

Испытания на долговечность. Обычно тестируются ключевые компоненты для многократного использования прогулочных колясок, подвергая их повторяющимся циклам использования, гарантируя, что они будут функционировать должным образом во время использования. Парковочные устройства и устройства блокировки активируются и деактивируются 200 раз, а затем подвергаются дальнейшим серьезным испытаниям. Колеса прогулочной коляски также проверены на прочность на скользящей дороге, движущейся со скоростью 5 км/ч и вынужденной преодолевать несколько препятствий 72000 раз.

Дополнительные тесты. Коляски тщательно проверяют на наличие щелей, в которые могут попасть пальчики ребенка, голова, бедра. Когда группа экспертов завершает все испытания, коляска отправляется на продажу.

Где купить прогулочную коляску

Важно знать, что только специализированные магазины могут предложить детские коляски, которые прошли все этапы испытания. А это значит, что магазин предоставляет гарантию качества на продукцию, которую продает.

Почему важно покупать качественную коляску для ребенка?

Это безопасность ребенка.

Это гарантия, что коляска прослужит долго.

Доводов может быть намного больше. Главный – это безопасность ребенка. Также стоит учесть тот факт, что купив новую коляску, ее можно будет в будущем при необходимости продать. Это значит, что экономить на коляске не стоит совсем.