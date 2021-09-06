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Хабиб: За первый бой мне дали 2000 долларов

отСергей Сумской

Сен 6, 2021

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу iAmTheBay вспомнил свой первый профессиональный бой.

«Я помню, что это было в 2008 году. До этого боя я знал, что если я побью этого парня, то сделаю 2000 долларов. 13 лет назад это были очень большие деньги. Особенно для 19 летнего парня.

Я финишировал этого парня за пару минут. Усыпил его, забрал деньги и уехал домой», – заявил Нурмагомедов.

Напомним, 13 сентября 2008 года в Полтаве Хабиб сумел победить сабмишеном в первом раунде Вусала Байрамова.

от Сергей Сумской

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