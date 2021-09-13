Тормозные колодки в автомобиле — что нужно о них знать

Тормозная система — одна из самых важных (если не самая важная) систем в автомобиле. Она оказывает наибольшее влияние на безопасность вождения при повседневной эксплуатации автомобиля, благодаря ее эффективной работе водитель может остановить автомобиль в экстренной ситуации. Сама система состоит из нескольких элементов, и одним из важнейших ее элементов являются тормозные колодки.

Роль тормозных колодок в тормозной системе

Хотя колодки могут выглядеть неприметно, они являются исполнительным элементом системы. Колодка состоит из следующих частей: опорной пластины, прокладки, фрикционного материала, промежуточного и клеевого слоя. Современные тормозные колодки из ассортимента https://atl.ua/avtozapchasti/tormoznye-kolodki позволяют добиться высокой эффективности работы системы и безопасности на дороге. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, главный цилиндр прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к суппортам. Высокое давление жидкости заставляет поршень в суппорте выдвигаться, и, таким образом, фрикционный материал колодки (то есть ее рабочая поверхность) прижимается к диску — автомобиль начинает замедляться или полностью останавливается, в зависимости от давления на педаль тормоза.

Какие тормозные колодки выбрать — типы тормозных колодок

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор тормозных колодок. Они сделаны из совершенно разных материалов и обладают разными параметрами торможения.

Полуметаллические тормозные колодки. Состав этих колодок определяется производителем, но обычно материал состоит не менее чем на 65% из металла, а остальная часть представляет собой смесь графита и неорганических материалов. У них много преимуществ: благодаря своей твердости и долговечности они не быстро изнашиваются и гарантируют высокую эффективность торможения, хорошо передают тепло и устойчивы к высоким температурам. Однако они шумные и неэффективны при низких температурах. Они также вызывают более быстрый износ тормозных дисков.

Колодки с низким содержанием стали. Эти колодки состоят из материалов с добавлением металла (не более 30% по весу). Они гарантируют хорошую теплопроводность и обеспечивают эффективное торможение в широком диапазоне температур, скоростей и нагрузок. Как и полиметаллические тормозные колодки, они шумные и быстрее изнашивают диск.

Органические тормозные колодки. Чаще всего они состоят из кевлара, стекла и углерода, а также металла, состав которого не превышает 15%. Их самым большим преимуществом является бесшумная работа, но они быстро изнашиваются и могут загрязнить диски.

Керамические тормозные колодки. Они сделаны из керамических волокон, синтетического каучука и небольшого количества цветных металлов. Они гарантируют эффективную, тихую и чистую работу и не повреждают тормозные диски. Однако они намного дороже тормозных колодок других типов.

Какие колодки совместимы с определенной машиной?

Из-за широкого ассортимента продукции автовладелец может быть не уверен, какие тормозные колодки лучше всего подходят для его автомобиля. Тормозные колодки должны соответствовать конкретной модели двигателя. При покупке также стоит обратить внимание на технические параметры — некоторые колодки несовместимы с карбон-керамическими тормозными дисками; их можно устанавливать только со стальными тормозными дисками.

Признаки выхода из строя тормозных колодок

Тормозные колодки являются расходными материалами, т.е. со временем они изнашиваются. Самый узнаваемый признак износа — скрип при торможении. Скрип также может быть вызван попаданием воды в тормозную систему, что приводит к образованию слоя коррозии. Иногда это также результат небрежной работы механика, например, механик не заменил старые тормозные диски при замене колодок, не очистил суппорт и тормозной поршень или не заметил износ вилки суппорта. Причину скрипа тормозных колодок определить достаточно сложно (не считая заметного износа фрикционного слоя), необходимо демонтировать детали.

Другими симптомами являются то, что автомобиль тянет в сторону при торможении и заметное снижение эффективности торможения. На панели управления может появиться сообщение. О дефекте также свидетельствует разрыв / подгорание колодок, неравномерный износ колодок, бороздки и другие трещины на поверхности тормозных колодок. Колодки необходимо заменить немедленно: неисправные тормоза могут привести к аварии.

Когда заменять тормозные колодки?

Колодки следует заменять при появлении вышеупомянутых симптомов неисправности, во время визуального осмотра тормозной системы или после определенного пробега. При замене колодок следует проверить состояние диска — они могут быть изношены и повредить колодки. Принято считать, что колодки и диски заменяются в соотношении 2:1.