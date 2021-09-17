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Корпусы AeroCool — Когда отличный даже бюджетный вариант

отAdmin

Сен 17, 2021

Лучшие корпуса для ПК предназначены не только для демонстрации грандиозной RGB-подсветки на внутреннем устройстве, но и для защиты и укрытия компонентов. Идеальный корпус для ПК разработан, чтобы уберечь их от пыли и мусора, а также обеспечить более чем достаточную вентиляцию для охлаждения и оптимальной работы. Сегодня корпусы aerocool отлично справляются с этими задачами.

Корпусы AeroCool - Когда отличный даже бюджетный вариант

Почему Aerocool стоит своих денег

Hазумно инвестировать в первоклассный корпус для ПК, независимо от того, собирает ли пользователь свой собственный компьютер для работы из дома или для игр. Выбрать идеальный корпус ПК для своих нужд будет непросто, но оно того стоит, чтобы новая видеокарта и новый процессор, на которые пользователь тоже потратил много денег, оставались в отличной форме. Очень важно также найти тот корпус, который предлагает отличную вентиляцию, особенно компьютер имеет более мощные компоненты.

Если покупатель не знает, с чего начать, значит нужно узнать, какие лучшие предложения есть сегодня.

Более пристальный взгляд на корпус AeroCool Rift RGB

AeroCool Rift RGB — это бюджетный корпус с RGB-подсветкой. Корпус имеет стильную переднюю панель с полосой RGB и прозрачную акриловую боковую панель, демонстрирующую внутреннее устройство компьютера. Он имеет множество вариантов подключения, таких как:

  • USB 3.0,
  • специальный кард-ридер с поддержкой SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC и microSDXC.

Корпус поддерживает материнские платы до ATX, он имеет зазор кулера процессора до 155 мм и зазор длины графического процессора до 346 мм.  В отличие от других бюджетных корпусов в этом ценовом диапазоне, AeroCool Rift имеет два лотка для жестких дисков для 3,5-дюймовых дисков и несколько отсеков, в которых можно разместить до пяти 2,5-дюймовых дисков. Он также имеет кожух для блока питания и приличную прокладку кабелей на задней стороне материнской платы.

Между вентиляторами и передней панелью предусмотрен приличный зазор для прохождения воздуха. Слева на передней панели есть вентиляционное отверстие, через которое поступает воздух.

Краткие характеристики:

  • Толщина стали — 0,5 мм
  • Поддержка материнских плат — ATX / micro ATX / mini-ITX
  • Размеры корпуса (внутренние) — 188 x 430 x 375 мм (Ш x В x Г)
  • Размеры корпуса (общие) — 195 x 461 x 411 мм (Ш x В x Г)
  • Слоты расширения – 7

от Admin

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