Электросамокат — идеальный транспорт для всех

Электросамокаты стремительно набирают популярность по всему миру, как и другие виды электротранспорта. И этому есть вполне логичное объяснение. Они доступные по цене, экономичные в эксплуатации, легкие и компактные. Могут использоваться в качестве основного транспортного средства для поездок на работу, учебу и в другие места, а также просто для развлечений и прогулок. И что очень важно, на электросамокате сможет ехать практически любой человек.

Какой электросамокат выбрать

Разнообразие устройств, представленных на украинском рынке, позволяет подбирать модели именно в зависимости от потребностей. Отличают их следующие характеристики:

Возрастная группа. Они бывают взрослыми и детскими. Соответственно, от того, к какой группе принадлежит определенная модель, зависит и большинство других параметров.

Мощность. Сейчас в продаже можно найти электросамокат с моторами мощностью от 120 Вт (детские модели) до 2500 Вт и даже больше. Большинство моделей сосредоточены в диапазоне 300-500 Вт.

Максимальная скорость. На детских устройствах этот показатель самый маленький — 10-12 км/ч. На взрослых он может превышать и 50 км/ч. Некоторые модели позволяют разгоняться до 80-90 км/ч.

Запас хода. Это максимальное расстояние, которое можно проехать на одном заряде АКБ. В зависимости от модели оно может составлять от 10 до 100 км.

Время до полной зарядки. Обычно, устройства ставят на зарядку на ночь, поэтому емкость батареи и время зарядки для многих не важен. Если же вы не исключаете, что может возникнуть необходимость в дневной зарядке, обратите на него внимание.

Максимальная нагрузка. Это самый большой вес, который может выдержать электросамокат. Рекомендуем выбирать модель так, чтобы был запас.

Диаметр колес. Чем они больше, тем комфортнее вам будет ехать по неровному дорожному покрытию.

Подвеска. Устройства с пружинной или пневматической подвеской мягче на неровностях, чем устройства без нее, но дороже. Также обратите внимание на колеса. Они могут быть надувными и не надувными. Этот момент тоже влияет на мягкость передвижения.

Тип мотора. Самокат может оснащаться отдельным мотором с цепным/ременным приводом или мотор-колесом. Модели с отдельными двигателями мощнее и больше. Это так называемые внедорожники. А вот для города подойдет устройство с мотором в колесе или в двух.

Вес самоката. Этот параметр играет ключевую роль в том случае, если вы собираетесь хранить его в квартире на каком-нибудь 5-м этаже. При подъеме его по лестнице каждый килограмм дает о себе знать. А если в доме нет лифта, а тянуть нужно несколько этажей, то эта проблема для вас будет особенно актуальной.

Все эти характеристики взаимосвязаны. И вполне возможно, что чем-то вам придется пожертвовать. Например, если электросамокат мощный, быстрый и оснащен аккумулятором с большой емкостью, то он в любом случае будет тяжелым. Если модель весит немного, то и скорость с мощностью у нее будет небольшой. И так во всем. Поэтому нужно будет искать компромисс между характеристиками.