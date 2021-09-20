Электросамокат — идеальный транспорт для всех

Электросамокаты стремительно набирают популярность по всему миру, как и другие виды электротранспорта. И этому есть вполне логичное объяснение. Они доступные по цене, экономичные в эксплуатации, легкие и компактные. Могут использоваться в качестве основного транспортного средства для поездок на работу, учебу и в другие места, а также просто для развлечений и прогулок. И что очень важно, на электросамокате сможет ехать практически любой человек.
Какой электросамокат выбрать
Разнообразие устройств, представленных на украинском рынке, позволяет подбирать модели именно в зависимости от потребностей. Отличают их следующие характеристики:
- Возрастная группа. Они бывают взрослыми и детскими. Соответственно, от того, к какой группе принадлежит определенная модель, зависит и большинство других параметров.
- Мощность. Сейчас в продаже можно найти электросамокат с моторами мощностью от 120 Вт (детские модели) до 2500 Вт и даже больше. Большинство моделей сосредоточены в диапазоне 300-500 Вт.
- Максимальная скорость. На детских устройствах этот показатель самый маленький — 10-12 км/ч. На взрослых он может превышать и 50 км/ч. Некоторые модели позволяют разгоняться до 80-90 км/ч.
- Запас хода. Это максимальное расстояние, которое можно проехать на одном заряде АКБ. В зависимости от модели оно может составлять от 10 до 100 км.
- Время до полной зарядки. Обычно, устройства ставят на зарядку на ночь, поэтому емкость батареи и время зарядки для многих не важен. Если же вы не исключаете, что может возникнуть необходимость в дневной зарядке, обратите на него внимание.
- Максимальная нагрузка. Это самый большой вес, который может выдержать электросамокат. Рекомендуем выбирать модель так, чтобы был запас.
- Диаметр колес. Чем они больше, тем комфортнее вам будет ехать по неровному дорожному покрытию.
- Подвеска. Устройства с пружинной или пневматической подвеской мягче на неровностях, чем устройства без нее, но дороже. Также обратите внимание на колеса. Они могут быть надувными и не надувными. Этот момент тоже влияет на мягкость передвижения.
- Тип мотора. Самокат может оснащаться отдельным мотором с цепным/ременным приводом или мотор-колесом. Модели с отдельными двигателями мощнее и больше. Это так называемые внедорожники. А вот для города подойдет устройство с мотором в колесе или в двух.
- Вес самоката. Этот параметр играет ключевую роль в том случае, если вы собираетесь хранить его в квартире на каком-нибудь 5-м этаже. При подъеме его по лестнице каждый килограмм дает о себе знать. А если в доме нет лифта, а тянуть нужно несколько этажей, то эта проблема для вас будет особенно актуальной.
Все эти характеристики взаимосвязаны. И вполне возможно, что чем-то вам придется пожертвовать. Например, если электросамокат мощный, быстрый и оснащен аккумулятором с большой емкостью, то он в любом случае будет тяжелым. Если модель весит немного, то и скорость с мощностью у нее будет небольшой. И так во всем. Поэтому нужно будет искать компромисс между характеристиками.