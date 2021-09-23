Как правильно выбрать смеситель: на что обратить внимание

Две вещи имеют решающее значение для функциональности умывальника: размер / глубина умывальника и смеситель, о чем, к сожалению, часто забывают. Смеситель для умывальника, вопреки внешнему виду, является очень важным элементом ванной комнаты. Очень важно подобрать правильный кран для умивальника. Ведь потом можно сильно пожалеть.

Кран может изменить интерьер своим внешним видом — в зависимости от того, выберете ли вы, например, хромированную модель или другой цвет (небольшой совет: если вам не нравится чистка, не выбирайте хромированную модель, потому что вы будете видеть каждую каплю воды на нем, то стоит выбрать, например, белый кран hansgrohe, покрытый керамической краской, затвердевшей при высокой температуре) или необычной формы, но тогда нужно обратить особое внимание на то, удобно ли будет его использовать.

Важными функциями могут стать экономичность и экологичность. Смесители с современными аэраторами для воды сокращают потребление воды, сохраняя при этом тот же комфорт использования, что и традиционный смеситель. Разница только при наполнении сосуда — тогда потребуется чуть больше времени. Умывая руки или лицо, вы не почувствуете, что в кране есть экономичный аэратор. Это почувствует наш домашний бюджет и, прежде всего, наша планета.

Внешний вид — это еще не все

Выбирая подходящий смеситель, мы, конечно же, не должны просто смотреть на его внешний вид,

Прежде всего, смеситель должен быть удобным и безопасным в использовании,

Он должен быть оснащен прочным креплением, например, с использованием кольцевой втулки, которая гарантирует, что, несмотря на вращательное движение, он все равно будет прочно прикреплен к умывальнику.

Какой смеситель выбрать для умывальника

На удобство пользования ванной во многом влияет выбор как умывальника, так и смесителя. Если вы выбрали модную раковину, стоит установить смеситель с поворотным изливом. Такой функционал значительно облегчает повседневное использование зоны умывальника, а также ее мытье. Не забудьте правильно измерять высоту этого элемента. Если кран слишком высокий, есть большая вероятность, что мы заляпаем пол. Если он будет слишком коротким, будет неудобно класть руки под струю воды. Оптимальное расстояние между дном умывальника и изливом составляет примерно 15 см.