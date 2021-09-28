Особенности спортивной рыбалки

Рыбалка — одно из наидревнейших увлечений человечества. Но если раньше ей занимались исключительно для получения пропитания, то сегодня — это достаточно популярный вид спорта.

Спортивная рыбалка — подготовка

Какой бы вид спортивной рыбалки вы ни предпочли, главное для победы — умение и необходимые снасти. Чтобы выиграть, недостаточно купить удочку. Хотя к ее выбору также нужно отнестись со всей ответственностью.

В специализированных магазинах можно найти спиннинги:

цельные — используются чаще всего для ловли крупной рыбы, неудобны в транспортировке;

штекерные — состоят из нескольких элементов, которые прочно соединяются с помощью резьбовых соединений;

телескопические — раздвижная конструкция, достаточно удобная в транспортировке, применима для фидинга;

смешанные.

Среди материалов используются: стекловолокно, карбон, стеклопластик, композит и графит. Кстати, чтобы купить рыболовные снасти, совершенно не обязательно ходить по магазинам. Достаточно воспользоваться сервисом OLX, чтобы выбрать подходящий вариант по выгодным ценам.

Особенности спорта

Несмотря на то, что выбор рыболовных снастей очень велик, регламент соревнования часто определяет необходимый вид всех атрибутов. Так что выбор будет не самый большой.

Соревнования зачастую подразделяются на 2 группы: непосредственно рыбалка в водоемах и так называемый кастинг. Последний производится в специально оборудованных спортивных залах, где отрабатываются различные техники заброса снасти: вертикальный, боковой, маятниковый и т. п.

Этап кастинга оценивается профессиональными судьями. Результат же самой рыбалки в водоеме определяют точные весы. Спортсмены делятся на небольшие команды Кому больше удалось наловить рыбы в определенных правилами соревнований условиями, тот и победил! Возможны индивидуальные состязания.