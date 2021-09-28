Рейтинг капперов: как он составляется

Те, кто любит делать ставки на спортивные события, наверняка слышали, о капперах. Это те люди, которые профессионально занимаются прогнозами на спортивные события. Как и в другой любой области, есть и профессионалы своего дела, есть дилетанты, а также и мошенники. Именно для того, чтобы различить их между собой был составлен рейтинг, в который входят топ капперов 2021. В этом рейтинге находятся только профи.

Что такое рейтинг каперов

Это список лучших капперов на просторах СНГ, в который входят лучшие спортивные прогнозисты, как платные, так и бесплатные. Этим специалистам можно доверять, основываясь на компетенции, отзывах и результатах. Как проводится проверка каппера? Личная проверка капера длится на протяжении одного или двух месяцев. Уже на первом этапе становится понятно, работает профессионал, мошенник или новичок. На завершающем этапе публикуется соответствующий обзор работы каппера. С помощью этого рейтинга можно избежать проблем и не попасться на удочку мошенников.

На что обратить внимание при выборе каппера

Который предоставляет открыто и честно полностью всю свою статистику,

Публикует все данные по каждой своей ставке,

Получает только реальные отзывы от своих клиентов,

Все покупатели получают одинаковые прогнозы.

Как работают ответственные капперы

Во время своей работы каппер используют различные стратегии, как логичные, так и не очень. Речь может идти, как о игровых и финансовых стратегиях, данных статистики, так и о эмоциональных, гипотетических и других выводах по матчах. Капперы не владеют, какой-то дополнительной статистикой, но умеют ее более четко анализировать и на длительном этапе предоставлять отличный результат. Однако, как отмечалось выше, они смотрят не только на статистику.

Лучшие капперы не занимаются накруткой положительных отзывов или рекламой букмекерских контор, которые не заслуживают доверия. Они работают на свое имя и дорожат репутация, предлагая своим клиентам только лучшие услуги. Также фактически главным в работе каждого капера является эффективность его прогнозов, если они на низком уровне, даже с отличным отношением к клиентам, его база не будет увеличиваться, ведь никто не захочет работать с тем, кто уходит в минус. Поэтому следите за этим показателем очень внимательно.

Что такое рейтинг каперов

Это список лучших капперов на просторах СНГ, в который входят лучшие спортивные прогнозисты, как платные, так и бесплатные. Этим специалистам можно доверять, основываясь на компетенции, отзывах и результатах. Как проводится проверка каппера? Личная проверка капера длится на протяжении одного или двух месяцев. Уже на первом этапе становится понятно, работает профессионал, мошенник или новичок. На завершающем этапе публикуется соответствующий обзор работы каппера. С помочью этого рейтинга можно избежать проблем и не попасться на удочку мошенников.

На что обратить внимание при выборе каппера

Который предоставляет открыто и честно полностью всю свою статистику,

Публикует все данные по каждой своей ставке,

Получает только реальные отзывы от своих клиентов,

Все покупатели получают одинаковые прогнозы.

Как работают ответственные капперы

Во время своей работы каппер используют различные стратегии, как логичные, так и не очень. Речь может идти, как о игровых и финансовых стратегиях, данных статистики, так и о эмоциональных, гипотетических и других выводах по матчах. Капперы не владеют, какой-то дополнительной статистикой, но умеют ее более четко анализировать и на длительном этапе предоставлять отличный результат. Однако, как отмечалось выше, они смотрят не только на статистику.

Лучшие капперы не занимаются накруткой положительных отзывов или рекламой букмекерских контор, которые не заслуживают доверия. Они работают на свое имя и дорожат репутация, предлагая своим клиентам только лучшие услуги. Также фактически главным в работе каждого капера является эффективность его прогнозов, если они на низком уровне, даже с отличным отношением к клиентам, его база не будет увеличиваться, ведь никто не захочет работать с тем, кто уходит в минус. Поэтому следите за этим показателем очень внимательно.