Самые частые ошибки при покупке пылесоса. Ты тоже их не делаешь?

Основным раздражающим компонентом пыли являются клещи, которые выделяют ферменты для переваривания частиц пыли и, таким образом, являются кошмаром для аллергиков, но не только для них — мы все знаем, что чистота означает половину здоровья. Разработка пылесосов прошла долгий путь за более чем 100 лет, и некоторые из сегодняшних моделей являются результатом разработки, зачастую столь же сложной, как разработка автомобилей или смартфонов. Поэтому бывает очень сложно узнать, чем они гордятся.

Изобретателем первого функционального пылесоса считается британский дизайнер Хуберт Сесил Бут, которого вдохновили построить его в 1901 году, когда он участвовал в демонстрации устройства, которое вместо того, чтобы втягивать грязь, пыталось ее сдуть. В течение нескольких дней Бут думал, не лучше ли всасывать пыль через фильтр, чтобы она не попадала прямо в двигатель. Результатом его усилий стал Puffing Billy — запряженная лошадью машина размером с повозку с длинными рукавами, которая путешествовала от дома к дому и с помощью машиниста пылесосила грязь тех, кто заказывал его услуги. Переломный момент наступил в 1993 году, когда в Великобритании был представлен первый безмешковый пылесос известного изобретателя Джеймса Дайсона.

А какие ошибки мы чаще всего допускаем при выборе пылесоса?

Реклама для нас священна

Реклама играет большую роль в принятии решения о выборе каждого продукта, однако не следует разочаровывать потребителя. Важно сказать, чего мы ожидаем от пылесоса, а затем подумать о покупке соответственно. Если нам нужен мощный и умный пылесос, точно не стоит выбирать только по внешнему виду и параметрам, указанным в рекламе. Логично, что ни один производитель не станет оскорблять свою продукцию, даже наоборот. Поэтому пройдите различные тесты или справочные материалы, чтобы убедиться, что это реальный пользовательский опыт. Однако текущее предложение на рынке позволяет выбрать пылесос, отвечающий как функциональной, так и дизайнерской стороне.

Я экономлю, вы экономите, мы экономим

Еще одна ошибка при покупке заключается в том, что мы стремимся к дешевым приборам и ожидаем, что они оправдают наши ожидания и прослужат долго. Даже в этом случае, к сожалению, чем дешевле изделие, тем выше риск выхода из строя в очень короткие сроки. Качественные бренды, такие как пылесосы Дайсон https://eldorado.ua/bagless/c1039038/producer=dyson/, также предлагают более длительную гарантию, которая того стоит. Если вы все же остановили свой выбор на очень дешевой модели, вам стоит еще раз проверить ее в обзорах и прежде всего интересоваться качеством фильтра — даже если вы хотите сэкономить, не стоит рисковать своим здоровьем с устройством, которое весело дует аллергены, высосанные с пола вокруг вашего дома.

Меня не интересует энергоэффективность!

Большая ошибка! Но все понятно. Мы привыкли иметь дело с энергетическим классом стиральных машин и холодильников, о котором сообщалось уже довольно давно, но для пылесосов это показатель, введенный относительно недавно. Однако на это необходимо обращать внимание. Маркировка на энергетических этикетках пылесосов также варьируется от A до G, где A означает наилучшее соотношение между потреблением энергии и эффективностью уборки твердых полов и ковров. Обратите особое внимание на эту информацию, это очень точная цифра, которая расскажет вам гораздо больше о функциональности устройства, чем пушистые рекламные повороты типа «оригинальный дизайн и бескомпромиссное качество».

Здоровье в последнюю очередь

В среднем ковер может содержать до 1000 клещей на квадратный метр. Они питаются омертвевшими клетками кожи и могут производить до 2000 частиц навоза в течение своей трехмесячной жизни. Они имеют микроскопические размеры и вызывают различные тяжелые аллергические реакции. При разработке пылесосов важно объединить эти микробиологические знания и технологические ноу-хау, чтобы обеспечить улавливание даже мельчайших микрочастиц. Это значительно снизит количество аллергенов в вашем доме.

Именно здесь на помощь приходит HEPA-фильтр, который сегодня используется в подавляющем большинстве пылесосов. Однако их качество и функциональность существенно зависит от общей конструкции пылесоса, особенно от его пылезащищенности и других параметров. Это уже относительно сложный вопрос, которым занимаются несколько всемирных организаций, которые затем выдают сертификаты пригодности для аллергиков на подходящие продукты.

Эргономика нам ничего не говорит

И тогда мы становимся действительно хорошими. Нет ничего хуже, чем тащить за собой тяжелую машину, колеса которой дергаются за края ковра и переворачиваются в поворотах. Со стержневыми пылесосами мы можем столкнуться с тем фактом, что если мы хотим пропылесосить более высокие места, это в принципе невозможно, если нижняя часть устройства самая тяжелая. Ответом на такие потребности являются, например, аккумуляторный пылесос.

Пылесос с мешком и без мешка? Я не знаю…

При выборе важно определиться, какой пылесос выбрать — мешок или без мешка. Разница между ними в способе улавливания пыли. Мешковые пылесосы теряют свою силу всасывания даже после небольшого заполнения пылью, потому что поры бумажного мешка забиваются. Таким образом, преимущество пылесосов без мешка заключается в том, что их рабочие характеристики стабильны, и нет опасности их ограничения даже без обслуживания фильтра.

Потребители часто выбирают модели мешков, потому что они считают более гигиеничным просто вынуть полный мешок из пылесоса и выбросить его. Верно, что для опорожнения сборного контейнера пылесоса без мешка иногда может потребоваться выбросить содержимое вручную, дотянувшись до контейнера. Поэтому выбирайте модели, для которых дизайнеры хорошо решили эту задачу.