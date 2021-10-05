Как стать онлайн букмекером в интернете

Развитие онлайн технологий существенно упрощает жизнь современного человека. Многие активно практикуют игры в онлайн казино, кто-то делает ставки на результат какого-то спортивного события, например, футбольный матч. Если ранее нужно было идти в специально организованные клубы, то сегодня достаточно лишь иметь хороший интернет и гаджет, с которого в него нужно выйти.

Кроме развлечения (например, делать ставки с друзьями на исход боксерского поединка) на онлайн букмекерстве можно зарабатывать реальные деньги. Уже давно интернет стал местом поиска удачи. Букмекерские онлайн конторы пользуются огромной популярностью. Ну кто откажется поставить мизерную сумму и заработать, по сути, на пустом месте неплохие деньги?

Ставки делают либо в приложениях для смартфона, либо на специализированных сайтах. Но можно ли самому стать владельцем такого ресурса https://www.digitain.com/ru ?

Старт — что для него нужно

Доход букмекера зависит исключительно от количества сделанных ставок. Если вы хотите хорошо зарабатывать, то важно добиться того, чтобы их число стремилось к 10000 в сутки.

Самое приятное в этом всем, что для букмекера не важно, кто победит либо проиграет. Коэффициент рассчитывается так, что на счету у него оседает не менее 10 % оборота ставок. Математика проста — ваши пользователи сделали 10000 ставок по 1 рублю. Соответственно, ваш заработок составит 1000 рублей чистой прибыли.

Как вы понимаете, основная задача букмекера — привлечь как можно большее число тех, кто будет делать ставки. Здесь необходимо подключить возможности рекламы. Но кроме этого, требуется определение подходящего коэффициента. В этом случае поможет специализированный софт. Он не только минимизирует риски ошибок, но и обеспечит бесперебойную работу — ставки можно принимать круглосуточно, без выходных и праздников.

Выгода букмекерского бизнеса в сети

Если сравнить бизнес в сети и офлайне, то выгода очевидна. Последний ограничен многими факторами, начиная от поиска удобного помещения и заканчивая возможностью принять ограниченного количество посетителей.

Если говорить об онлайн-ресурсе, то преимущества в следующем:

нет необходимости в расходах на аренду помещения, не нужно содержать офис, платить заработные платы и налоги на них;

не требуется большого количества персонала, например, сайт с посещаемостью до 20 тыс в сутки легко обслужит 5 человек;

мгновенный доступ к любой аудитории, как местной, так и заграничной;

количество рекламных каналов не ограничено;

ввод и вывод денег осуществляется по простой схеме;

ставки можно принимать даже к криптовалюте;

работать контора может в режиме 24/7/365.

Для того, чтобы открыть бизнес в интернете, понадобится намного больше финансовых и временных затрат. Вам нужно найти надежного поставщика готовых решений, внести оплату за создание собственного сайта и привлечь игроков.

Конечно, вы можете все сделать самостоятельно, не искать поставщика готовых решений, но это займет у вас много времени. Кроме того, понадобятся специальные навыки и знания. Гораздо эффективнее использовать готовые решения от компаний, которые разрабатывают софт для букмекеров. Преимущества очевидны:

за дни или недели вы получаете уже готовый инструмент для заработка денег, при этом не напрягаетесь совершенно;

существует огромное количество вариантов дизайна и работающих моделей;

вы получаете помощь в документации и оформлении;

вы получаете помощь в продвижении приложения либо готового сайта;

имеете доступ к базе знаний;

на все время деятельности вашего бизнеса вам обеспечивают квалифицированную поддержку.

Разумеется, за услуги технической поддержки вам тоже нужно будет заплатить. Но это неизбежная статья расходов. Программное обеспечение будет постоянно совершенствоваться и обновляться. Если вы будете сотрудничать со специализированной фирмой, то ваш онлайн бизнес будет процветать.