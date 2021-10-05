Когда ожидать турниры по LOL?

Киберспорт сейчас очень популярен во всем мире, некоторые дисциплины планируется ввести даже в Олимпийские игры. Занятие, которое раньше считали пустой тратой временем, сейчас приносит хорошую прибыль игрокам и организациям, а также доставляет удовольствие всем тем, кто принимает в этом участие. Существуют различные мероприятия, например, турниры, которые помогают игрокам поближе познакомиться с игрой и лучшими игроками, понаблюдать за действиями профессиональными геймерами, а также поучаствовать в них.

В чем суть игры League of Legends?

Игра в жанре MOBA, где участвуют две команды по 5 человек. Задача каждой команды – первой уничтожить базу противников, используя свои умения и продумывая действия. Каждый, кто играет в Лигу Легенд знают, что она затягивает и доставляет много удовольствия. Для того чтобы лучше понять суть игры, можно посмотреть ближайшие турниры lol.

Как проходят турниры League of Legends?

Турниры проводятся на карте «Ущелье Призывателей».

Правила игры не становятся какими-то особенными и не меняются для турниров: две команды, пять человек, цель – захватить сторону противников. Тот, кто достигнет этой цели первым, считается победителем.

Перед турниром игроки выбирают героев за которых будут играть, а также блокируют тех, против кого они играть не хотят.

В каждой команде игроки делятся на игрока верхней линии, лесника, игрока средней линии, стрелка, игрока поддержки. Роли распределяются в соответствии с умениями и предпочтениями геймеров.

Помимо основного состава, есть и запасные игроки. Они нужны для того, чтобы сделать замену тогда, когда это будет необходимо.

Какие турниры стоит посмотреть?

Разумеется, интереснее смотреть те турниры, где участвуют профессиональные и известные команды. Однако, иногда полезно посмотреть на игру тех, кто только начинает свою киберспортивную карьеру.

К самым популярным турнирам по League of Legends можно отнести китайский чемпионат Nest. Лучшие команды раз в год собираются, чтобы узнать, кто является самым лучшим. В этом турнире участвуют 12 команд, каждая из которых достойна первого места, что повышает интерес к турниру у зрителей со всего мира.

Также в этот список входит мировой турнир World, где собираются игроки со всех стран и борются за звание чемпионов мира. Большое финансирование мотивирует киберспортсменов, поэтому эти соревнования всегда очень зрелищны.