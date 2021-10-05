Когда ожидать турниры по LOL?

Киберспорт сейчас очень популярен во всем мире, некоторые дисциплины планируется ввести даже в Олимпийские игры. Занятие, которое раньше считали пустой тратой временем, сейчас приносит хорошую прибыль игрокам и организациям, а также доставляет удовольствие всем тем, кто принимает в этом участие. Существуют различные мероприятия, например, турниры, которые помогают игрокам поближе познакомиться с игрой и лучшими игроками, понаблюдать за действиями профессиональными геймерами, а также поучаствовать в них.
В чем суть игры League of Legends?
Игра в жанре MOBA, где участвуют две команды по 5 человек. Задача каждой команды – первой уничтожить базу противников, используя свои умения и продумывая действия. Каждый, кто играет в Лигу Легенд знают, что она затягивает и доставляет много удовольствия. Для того чтобы лучше понять суть игры, можно посмотреть ближайшие турниры lol.
Как проходят турниры League of Legends?
- Турниры проводятся на карте «Ущелье Призывателей».
- Правила игры не становятся какими-то особенными и не меняются для турниров: две команды, пять человек, цель – захватить сторону противников. Тот, кто достигнет этой цели первым, считается победителем.
- Перед турниром игроки выбирают героев за которых будут играть, а также блокируют тех, против кого они играть не хотят.
- В каждой команде игроки делятся на игрока верхней линии, лесника, игрока средней линии, стрелка, игрока поддержки. Роли распределяются в соответствии с умениями и предпочтениями геймеров.
- Помимо основного состава, есть и запасные игроки. Они нужны для того, чтобы сделать замену тогда, когда это будет необходимо.
Какие турниры стоит посмотреть?
Разумеется, интереснее смотреть те турниры, где участвуют профессиональные и известные команды. Однако, иногда полезно посмотреть на игру тех, кто только начинает свою киберспортивную карьеру.
К самым популярным турнирам по League of Legends можно отнести китайский чемпионат Nest. Лучшие команды раз в год собираются, чтобы узнать, кто является самым лучшим. В этом турнире участвуют 12 команд, каждая из которых достойна первого места, что повышает интерес к турниру у зрителей со всего мира.
Также в этот список входит мировой турнир World, где собираются игроки со всех стран и борются за звание чемпионов мира. Большое финансирование мотивирует киберспортсменов, поэтому эти соревнования всегда очень зрелищны.