Робот-мойщик окон: что это такое, почему нужен каждой хозяйке и как работает

Мытье окон — одно из самых утомительных занятий в домашнем перечне. Благодаря технологическому прогрессу появилось решение. Речь идет о роботах-мойщиках окон.

Эти устройства являются частью движения человечества к полностью автоматизированному обслуживанию дома. Их использование означает снижение уровня усилий, а также экономию личного времени, чтобы сосредоточиться на том, что вы хотите сделать. Купить робот пылесос для окон можно в магазинах бытовой техники, но лучше заказывать в интернет-магазине. Там больше выбор и удобнее обслуживание.

Робот-мойщик окон — что это?

Робот-мойщик окон использует двигатель для создания вакуума и прикрепления к поверхности стекла. Оказавшись на месте, в зависимости от модели, он будет использовать вращающиеся подушки, чтобы систематически покрывать поверхность окна, убирая пыль. Некоторые модели премиум-класса имеют встроенный с чистящим раствором, для дополнительного полирования. Эти гаджеты используют интеллектуальные технологии для создания трехмерной карты жилого пространства. Так они узнают, где чистить и как это делать лучше всего. Датчики определяют область, над которой он уже работал, что говорит устройству, куда двигаться дальше.

Конечно, нужно активировать и разместить робота на каждой поверхности, но на этом работа заканчивается, поскольку все последующее автоматизировано. Также мойщики окон оснащены резиновыми гусеницами, покрытыми чистящими подушечками или подушечками из микрофибры, которые используются, чтобы протереть сухую стеклянную поверхность, в то время как пылесос собирает частицы пыли. Данные устройства зачастую поставляются с удлинителем или страховочным тросом, поэтому не нужно беспокоиться о том, что он выйдет из строя, когда перестанет работать или отключится подача питания. Несомненно, это один из лучших способов мытья больших окон.

Основные характеристики

Различные бренды имеют разные преимущества и недостатки. Вот характеристики, которые следует учитывать при работе с каждым роботом-пылесосом:

Питание. Робот-пылесос имеет либо встроенный аккумулятор, либо шнур питания. Лучшие оконные роботы, будут иметь встроенный ИБП для резервного аккумулятора. Размер. Выбираете по размеру ваших окон. Ваш пылесос с приводом от двигателя должен быть достаточно большим, чтобы завершить работу до того, как разрядится батарея. Скорость. Эти устройства, как правило, эффективны, но некоторые модели известны потерей мощности. Из-за чего растет время очистки. Мощность всасывания. Правильное вакуумное всасывание – основа стабильной работы устройства. Даже со страховочным тросом он бесполезен, если не может оставаться на поверхности достаточно долго.

Роботы-пылесосы для окон используются сравнительно недавно, однако за столь короткое время они зарекомендовали себя как надежное, быстрое и более эффективное устройство, чем ручной труд.