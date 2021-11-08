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Антицеллюлитный массаж и его особенности

отAdmin

Ноя 8, 2021

С проблемой «апельсиновой корочки» или целлюлита, сталкиваются многие женщины в современном мире. Индустрия красоты интенсивно борется с трудной задачей: новые методики, комплексы упражнений, антицеллюлитные средства, но побороть «коварного врага» не так просто как кажется. Наибольшую эффективность в борьбе за подтянутую кожу и стройное тело, показал антицеллюлитный массаж.

Что же такое целлюлит?

Физиологически этому явлению в большей степени подвержены женщины, но и мужчины также страдают от этого недостатка. Просто излишки жировой ткани откладываются у них на других частях тела. Целлюлит — это воспаление подкожно-жировой клетчатки, обусловленной нарушением обменных процессов, недостаточном выведении токсинов и лишней жидкости из организма. В результате жировые клетки накапливают токсины, жидкость и всякие вредные вещества, покрываются, разрастающейся соединительной тканью превращаясь в непривлекательные бугорки.

Внешне схожими на апельсин, отсюда и известное многим название «апельсиновая корка».

Причины возникновения «апельсиновой корки»

Возникновение целлюлита явление частое и распространённое, и сталкивается с ним 90% представительниц прекрасного пола. Основные причины его развития это неподвижный образ жизни, гормональные нарушения, неправильное питание. Внешняя визуальная непривлекательность со временем может приносить и болевые ощущения.

Поэтому рекомендации врачей сводятся к раннему лечению, чтобы получить эффект максимально быстро.

Виды антицеллюлитного массажа

Классический ручной или мануальный. Происходит с помощью прорабатывания руками массажиста проблемных зон с применением щипков, поглаживаний, захватываний и других приёмов. Профессиональное владение техникой позволяет специалисту правильно рассчитывать силу воздействия на зоны пациента, не оставляя на теле синяков. Эффект массажа повышает эластичность и тонус кожи, нормализует отток лимфы, приводит в норму мышечный тонус и расщепляет жировые клетки. Рекомендуется проводить сеанс не больше часа, 2-3 раза в неделю.

Вакуумный метод массажа. Проводится с использованием вакуумных банок. Установив вакуумы на проблемных зонах, массажист делает круговые движения на теле пациента. В результате давление банок активируется прилив крови к повреждённым зонам, усиливая лимфодренаж и питание кожи. А значит, происходит уменьшение объёмов и проявлений целлюлита. Специалисты рекомендуют использовать массажные масла, желательно с антицеллюлитным составом. Процедура не должна превышать 20 минут, иначе интенсивное надавливание спровоцирует разрыв капилляров.

Сухой вид. Происходит без применения дополнительных средств увлажнения — кремов, мазей или гелей, как говорится «на сухую». Растирание проводится сухой щёткой из натурального материала, махровым полотенцем или массажной рукавицей. Пятиминутного растирания в день, вполне хватит, чтобы взбодрить лимфу, открыть поры для выпуска токсинов, убрать отёки и отскрабировать тело.

Достоинства массажа от целлюлита:

  • разрушает дистрофические нарушения подкожно-жировой ткани;
  • очищает организм и уменьшает отёки;
  • действует на уменьшение объёмов тела;
  • наполняет ткани кислородом и повышает тонус мышц;
  • повышает иммунитет;
  • усиливает прилив бодрости и энергии.

Противопоказания для проведения процедуры

Антицеллюлитный массаж не совсем расслабляющая процедура. Последствия воздействия на организм методом надавливаний и разминаний, могут вызывать болевые ощущения, а у людей с поверхностными капиллярами могут быть небольшие синяки. Поэтому массаж имеет ряд противопоказаний:

  • варикозное расширение вен;
  • онкология;
  • туберкулёз;
  • заболевания кровеносной системы;
  • тромбоз;
  • психологические проблемы и неврозы;
  • беременность и период лактации;
  • воспаления и заболевания кожи.

Чтобы не причинить организму вред, желательно перед сеансом проконсультироваться с врачом. Длительный эффект от антицеллюлитного массажа возможно сохранить и продлить. Для этого нужно просто придерживаться простых правил: вести здоровый образ жизни, забыть о продуктах, не приносящих пользу и заниматься спортом, и навсегда забыть о целлюлите!

от Admin

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