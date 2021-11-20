Украина победила Россию на ЧЕ по шахматам

Мужская сборная Украины по шахматам сумела обыграть команду России в рамках 7-го тура командного чемпионата Европы, который принимает словенский Чатеж.

19-летний украинец Кирилл Шевченко принес сборной Украины победу, одолев россиянина Кирилла Алексеенко. Остальные схватки завершились мировой.

По итогам 7-го тура украинцы сумели стать лидерами чемпионата и опережает Россию на один пункт (2,5:1,5).

АНДРЕЙ ВОЛОКИТИН (УКРАИНА) – АЛЕКСАНДР ГРИЩУК (РОССИЯ) – 1/2:1/2

ЮРИЙ КУЗУБОВ (УКРАИНА) – ДАНИИЛ ДУБОВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО (УКРАИНА) – КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕНКО (РОССИЯ) – 1:0

ВЛАДИМИР ОНИЩУК (УКРАИНА) – ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2