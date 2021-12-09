Самые красивые участницы турниров в киберспорте

Турниры по киберспорту примечательны не только тем, что они всегда захватывают дух фанатов, но и тем, что на них нередко имеет место быть скопление поистине шикарных барышень. В данной статье представлены только самые красивые участницы таких чемпионатов.

Йе Дзы «Yoyiki.Una» Хуань

Практически в любом списке наиболее привлекательных участниц турниров по киберспорту можно найти эту девушку. Кроме того, эффектная китаянка известна также тем, что она участвовала в женской команде в игре против команды мужчин, проявив себя на этом турнире просто прекрасно. Yoyiki.Una, так ее называют чаще всего, специализируется на DOTA 2, о турнирах которой можно узнать на сайте play-score.com, однако может переиграть многих и в шутерах. Известно также, что не так давно Йе Дзы ста менеджером новоиспеченной женской команды, которая в данный момент готовится к участию в новом чемпионате.

Сео «ToSsGirL» Джи Су

Еще одна азиатка, только теперь уже из Южной Кореи. Девушка участвовала в чемпионатах многих игр, однако ее ключевая дисциплина — это StarCraft: Brood War, что многих может удивить. Как известно, StarCraft: Brood War вышла еще в 1998 году, но на родине Сео она по-прежнему пользуется большой популярностью.

Анна «Ant1ka» Ананикова

Анна всегда стоит особняком в теме, где речь идет о наиболее сексуальных российских киберспортсменок, да и тут ее нельзя не упомянуть. Ant1ka известна одним из наиболее талантливых игроков в CS:GO, что она подтверждала не единожды на соответствующих турнирах. Несмотря на то, что привлекательные формы и симпатичное лицо девушки могли бы сделать ее настоящей моделью, сама Ананикова акцентирована исключительно на спорте и хочет добиться больших успехов в своей карьере.

Зайнаб «zAAz» Турки

Еще одна киберспортсменка, которая не может остаться в стороне, родилась в Ливане, и именно в этом причина появления ее странного прозвища. При этом профессиональная кибеспортсменка в Counter-Strike является гражданкой Швеции и обожает эту страну, предпочитая отдыхать не где-то за границей, а в Стокгольме. zAAz считается самым титулованным игроком среди девушек, и одной из наиболее симпатичных киберспортсменок во всем мире. Несмотря на бездонный талант и бесчисленные победы, Зайнаб не торопится заниматься тренингами для своих почитателей, хотя всегда с радостью дает молодым игрокам советы, когда у нее есть на та свободное время.