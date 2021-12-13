Огни домашнего очага: газовая плита

Выбор плит на отечественном рынке с использованием газа (газовых и комбинированных с электродуховкой) поистине огромно. Одних только торговых марок, которые изготовляют плиты, насчитывается до трёх десятков. Основные из них — Ardo, Ariston, Candy, Delonghi, Indesit, Zanussi (Италия), Gorenje (Словения), Веко (Турция), Whirlpool (США), Electrolux (Швеция), Bosch, Siemens, Hansa, Kaiser (Германия), Brandt (Франция), Mora (Чехия), Gefest, Брест (Беларусь), Greta, Nord, «Дружковка» (Украина). Для того чтобы сориентироваться в этом многообразии, следует разобраться, какие функции плит для вас важнее и определиться с суммой возможных расходов.

Диапазон цен довольно широк: наиболее скромные отечественные плиты марки «Дружковка» стоят от $ 1 50, а прибор известной марки с максимумом функциональных возможностей может обойтись и в $ 1 тыс. Но всё же наиболее востребованы популярные и практичные газовые плиты стоимостью от$ 200 до 800.

Важный фактор — «цена» бренда. Так, самые экономичные в этом плане белорусские и отечественные плиты. Средний класс — импортная техника таких марок, как Candy, Indesit, Zanussi, Веко и др. Есть среди брендов и премиум-класс, к которому относятся Gorenje, Bosch, Siemens, Electrolux, Kaiser и некоторые другие марки. За одни и те же деньги можно купить агрегаты с разными технически возможностями. Даже при наличии $ 200 у вас есть выбор: многофункциональная плита газовая, оснащённая терморегулятором и подсветкой духовки, горелкой-грилем, вертелом, механическим таймером (например, I изделия марки Gefest) или же импортная плита «с именем», но без автоматики и с минимумом дополнительных функций. В рамках одного бренда логика ясна -чем больше функций, тем выше стоимость плиты.

Габариты плит

Как и у большинства кухонной техники, у плит есть общепринятые стандарты по габаритам. Наиболее распространены изделия высотой 85 см и глубиной 50 или 60 см. Есть агрегаты с регулируемыми ножками, высоту которых можно изменять произвольно.

Ширина газовых устройств варьируется от 50 до 90 см и зависит от типа поверхности и количества горелок. Чаще всего встречаются плиты с размерами варочных поверхностей (ширина х глубина): 50×50 см, 50×60 см и 60×60 см, как наиболее удобными для оборудования кухонной мебели.

Важный фактор — материал поверхности плит

Большинство производителей изготавливают газовые плиты из жаропрочной и коррозионно-стойкой стали, а для рабочей поверхности используют нержавеющую сталь, эмаль, стеклокерамику или стекло, а также алюминиевый сплав.

Эмалированные поверхности традиционны, недороги, прочны и могут быть выполнены в любом цвете. Но у эмали есть и отрицательные свойства — её трудно очищать от следов жидкости, капель жира, стечением времени на ней появляются царапины, сколы и потёртости. Раньше самым популярным, да и чуть ли не единственным цветом был белый, но теперь палитра выбора намного шире.

Диапазон цен на газовые плиты с эмалированными поверхностями -от $ 1 50 до $ 400. Можно приобрести, например, Nord 501-2 по цене $ 160, Веко CG 41 001 за $ 21 0, Gefest 1 1 00 за $ 380, Ardo А 540 ЕВ W за $ 330, Electrolux EKG 500108 за $ 287. При этом цена чаще всего не зависит от цветовой гаммы или влияет очень незначительно — в пределах $ 1 — 10. Окраска плиты обозначается в названии буквой или сочетанием букв, чаще всего — заглавными буквами английских названий цветов. Так, модели Nord 501 -2 WH и Electrolux EKG 500108 W — с белыми поверхностями, a Nord 501 -2 BR — с коричневой и т. д.

Поверхность из нержавеющей стали, которая бывает матовой или полированной, более износостойкая и легче отмывается, но на ней остаются пятна от пальцев. Для неё нужны специальные чистящие средства, и если вы хотите, чтобы плита блестела, как новенькая, придётся её мыть достаточно часто. Такие агрегаты стоят дороже, к примеру, плита EKG5007X (Electrolux) обойдётся в $ 415, HGE 5508 (Kaiser) — в $ 570, а НМ 22753 (Siemens) — в $ 580.

Все более модными становятся стекло-керамические поверхности, так называемые газ на стекле. Здесь панель, на которой установлены газовые горелки, покрыта слоем жаро- и ударопрочной стеклокерамики. Этот материал красив и эффектен, устойчив к механическим и температурным нагрузкам, и в то же время практичен, его довольно легко содержать в чистоте.

Панели в основном изготавливают в немарком чёрном или коричневом цвете, на котором отлично смотрятся чёрные металлические конфорки и чугунные решётки для посуды. Стоимость стеклокерамики белого цвета обычно выше, чем чёрного. Жаропрочное стекло менее практично по сравнению со стеклокерамикой, но зато дешевле. Стеклокерамика же — дорогое удовольствие: газовая плита с такой варочной поверхностью С649 PVA (Ariston) обойдётся вам в $ 648, а функциональная СбЕ 3.401 (Kaiser) стоит уже $ 988.

Наконец, новинкой пока что для нас являются газовые плиты с варочными поверхностями из особо обработанного сплава на основе алюминия. Такая поверхность практически не царапается, не тускнеет и требует лишь минимального ухода, поскольку легко очищается. Сначала алюминий применялся для электрических плит, затем появились газовые варочные поверхности, и уж потом пришёл черёд газовых плит. Стоят такие приборы пока что недёшево, например, можно приобрести плиту KG 260 за $ 1 590 (Gaggenau).