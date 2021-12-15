Фокстрот разом з Euronics підтримав жіночий футбол УЕФА

Бренд активно підтримує прагнення українських спортсменок розвивати свою майстерність на міжнародному рівні.

Фокстрот – єдиний в Україні партнер європейської групи-лідера у галузі побутової електроніки Euronics Group – надав свою підтримку жіночому футболу УЄФА та у 2021 році став офіційним спонсором жіночих змагань УЄФА, у тому числі Ліги Чемпіонів серед жінок та Чемпіонату Європи з футболу серед жінок 2022 та 2025.

Зокрема, Фокстрот підтримує жіночий футбол як один з партнерів Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, Чемпіонату Європи з футболу серед жінок, Чемпіонату Європи серед дівчат до 19 та 17 років, Чемпіонату Європи з міні-футболу серед жінок та програми УЄФА Together # WePlayStrong з метою мотивувати якомога більше дівчат та жінок грати у футбол, реалізуючі власні таланти.

Згідно з жеребкуванням у жіночій Лізі Чемпіонів УЄФА, харківський «Житлобуд-1» потрапив до групи В де зіграє з командами: ПСЖ (Франція), Реал Мадрид (Іспанія) та Брейдаблік (Ісландія).

16 грудня відбудеться черговий матч між харківським та іспанським жіночим и футбольним клубами. Вболіваємо за наших!

Довідка: Euronics – це міжнародна група національних роздрібних компаній, що працюють у Європі, країнах Близького Сходу, Африки та СНД, що пропонує споживачам інноваційну електротехніку з використанням омніканального підходу. Представлена у 34 країнах світу. Мережа Фокстрот стала офіційним партнером Euronics з вересня 2010 року.