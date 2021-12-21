«Покупай дешево и продавай дорого» самый простой совет для любого инвестора. Однако прежде чем начать торговать, вам необходимо выбрать правильную торговую платформу. Давайте рассмотрим, какими функциями должен обладать брокер инстафорекс отзывы на которые помогают определиться.

Мы начинаем с Форекс

Как правильно выбрать брокера? Форекс крупнейший рынок в мире, на котором ежесекундно движутся миллионы долларов. В прошлом году средний дневной оборот составил 6,6 трлн долларов. На Форексе чаще всего обмениваются основные мировые валюты, то есть после американского доллара евро, иена или фунта стерлингов. Они торгуют практически без остановки: с утра понедельника в Австралии до сумерек пятницы в Нью-Йорке. Все это дает большую ликвидность, поэтому позицию легко открыть и так же легко закрыть. Другими словами, вы можете продать или купить валюту в любое время. Курсы валют нестабильны, поэтому вы можете очень быстро потерять весь свой капитал на Форексе.

О рисках

Инвестирование в эту платформу, как и в любую другую, сопряжено с рисками, о которых мы должны знать.

Шаг первый как выбрать брокера? Брокер Forex это сервис, который предоставляет доступ к финансовому рынку. Инвесторы могут покупать валюту или индексы, используя онлайн-платформу брокера. Сам брокер зарабатывает на спреде, то есть на разнице между ценой продажи и курсом покупки актива. Прежде чем немного предвидеть факты, можно сказать, что хороший брокер это брокер с низкими спредами. Тогда торговля станет для нас просто дешевле.

Форекс это не только валюты. Доллар США, безусловно, является наиболее часто торгуемой валютой. Они всегда заменяются и наблюдаются парами. Например, пара EUR USD измеряет стоимость евро по отношению к доллару. Если наш евро укрепляется, это означает, что стоимость пары растет. Точно так же стоимость пары уменьшается, если мы должны платить больше евро за доллар.

Мы также можем торговать более экзотическими валютами, что чаще всего связано с большей волатильностью и необходимостью следить за отчетами с местных рынков. Однако это только начало. Мы можем торговать контрактами на разницу цен (CFD) на индексы, различные товары или акции. Таким образом, вы можете торговать контрактами на криптовалюту, сырую нефть или апельсиновый сок.