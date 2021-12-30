Самые частые вопросы при выборе шуруповерта

Из всего электроинструмента для дома шуруповерт является самым универсальным и полезным. В отличие от остальных он может применяться для целого ряда операций. Им сверлят разные материалы, закручивают/выкручивают крепежи, зачищают и шлифуют поверхности и многое другое. Делается это все, разумеется, с использованием соответствующих насадок и приспособлений, которые нужно докупать отдельно.

Даже если сосредоточиться только на базовых функциях, а именно на сверлении и закручивании/выкручивании крепежей, можно прийти к выводу, что электрошуруповерт бывает более полезным, чем его ближайшие братья — дрель и перфоратор.

Сетевой или аккумуляторный

Выбор шуруповерта обычно начинается с определения подходящего типа питания. Оба варианта имеют свои преимущества. У сетевых это:

невысокая стоимость;

отсутствие необходимости делать перерывы на подзарядку.

У аккумуляторных:

большой выбор вариантов;

отсутствие привязки к розетке;

удобство в использовании;

большая мощность.

Из этого можно сделать вывод, что покупать сетевую модель стоит лишь в том случае, если вы планируете всегда работать возле розетки и очень хотите сэкономить. В остальных случаях лучше переплатить и приобрести аккумуляторный шуруповерт. Кстати, среди них можно найти вполне бюджетную модель, за которую вы не сильно переплатите. Также, если вы не готовы делать перерывы в работе на подзарядку, можете приобрести запасную батарею.

Безударный или ударный

В быту шуруповерт сможет заменить вам обычную дрель и даже перфоратор. Разумеется, для этого он должен обладать соответствующими характеристиками. Для легкого сверления твердых пород дерева, металла и других материалов нужно, чтобы инструмент обладал достаточно большой скоростью вращения. А для проделывания отверстий в кирпиче, бетоне и т.д.желательно, чтобы была еще и функция удара.

Выбирать вариант нужно в зависимости от того, будете вы сверлить стены, потолок и др. или нет. Скажем сразу, что в ударном режиме вам это делать будет лишь немного легче. Также нужно понимать, что даже с такой функцией дрель-шуруповерт остается дрелью-шуруповертом. Сверление стен не является основным предназначением инструмента, но эта возможность может вас периодически выручать. Если же в ваших планах есть много работы с бетоном, то лучше сразу купить перфоратор и не мучить малыша.

Рабочие характеристики

Помимо первых двух моментов вам нужно будет подробнее разобраться в характеристиках шуруповертов. К ним относится:

тип устройства;

тип аккумулятора;

напряжение и емкость аккумулятора;

время зарядки;

максимальная скорость вращения;

крутящий момент;

диаметр патрона.

Обязательно учитывайте при выборе комплектацию, так как она может отличаться. Одни шуруповерты идут в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и кейсом, а другие не комплектуются даже аккумулятором.

Что касается производителя, то здесь лучше однозначно отдавать предпочтение известным брендам: Бош, Макита, Девольт, Метабо и др. Но при ограниченном бюджете и для не слишком интенсивного использования можно смело выбирать шуруповерт в более дешевом сегменте.