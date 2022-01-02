Как рассчитать стоимость международной доставки

Рассчитать стоимость международной доставки несложно. Достаточно воспользоваться специальным калькулятором.

Неотъемлемой частью бизнеса является транспортировка продукции, в том числе и международная. Ни для кого не секрет, что такой тип грузоперевозок является наиболее дорогим, конечная стоимость услуги зависит от нескольких факторов, в частности, от удалённости стран друг от друга, веса груза, сложности его хранения. Но международными могут быть и небольшие перевозки, для которых не требуются фуры или огромные контейнеры. К услугам международных грузоперевозок предприниматели прибегают часто, ведь от полноты ассортимента зависит прибыль, поэтому товары всегда должны быть в наличии, а выбор большой. Только тогда получится конкурировать с другими продавцами на рынке.

Если вы хотите примерно рассчитать, сколько будет стоить услуга, рекомендуем воспользоваться необычным сервисом калькулятор международной доставки, онлайн-помощник на странице https://ratrans.com.ua/calculator/ существенно упрощает задачу.

В чем принцип работы калькулятора

Онлайн-калькулятор является прекрасной альтернативой консультантам в транспортных компаниях, которые самостоятельно производят расчёты на основании данных от заказчика. Однако калькулятор имеет куда больше преимуществ:

пользоваться калькулятором реально в круглосуточном режиме, ночью сайт не перестаёт работать, не нужно подстраивать свой рабочий график так, чтобы удалось на часок заскочить в офис к менеджеру компании, все быстро и просто, прямо не выходя из дома;

каждая графа в калькуляторе подробно расписана, есть дополнения, объяснения, сложностей при заполнении не возникает;

можно наглядно посмотреть, как варьируется цена услуги в зависимости от веса груза, его габаритов, дальности расстояния;

оперативное получение результата, что позволяет быстро принять решение.

Однако для того, чтобы пользоваться калькулятором международных перевозок, необходимо заранее знать маршрут, вариант транспортировки, габариты посылки.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы получить результат, нужно приложить совсем не много усилий. Главное – быть внимательным и чётко следить за тем, что указывается в соответствующих строчках.

После заполнения информации, данные анализируются программой и обрабатываются в течение 20 минут. Результат может появиться и раньше этого времени. Сервис даст приблизительную информацию. Более детальный расчёт получится только у сотрудника транспортной компании.