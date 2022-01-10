Причины, симптомы и лечение рака простаты

Рак простаты — очень серьезное и довольно опасное заболевание, которое еще называют аденокарциномой предстательной железы. Клетки рака образуются из клеток эпителия железы или из ткани соединительного характера. Опасна эта болезнь тем, что она никак не проявляется на начальных стадиях.

Для того, чтобы лечение рака простаты в киеве было эффективным, необходимо обратиться к специалистам вовремя, потому что когда опухоль уже передавит уретру и ухудшит отток мочи, значит ее размеры значительно увеличиваются и справиться с ней будет становиться все труднее.

Симптомы рака предстательной железы

В первое время развития болезнь не проявляется, поэтому обнаружить ее на ранней стадии помогут только регулярные обследования. Физический симптом заболевания появляется позже, когда простата, увеличенная из-за опухоли начинает давить на окончания нервов. Тогда начинают проявляться такие симптомы:

нарушенность мочеиспускательной функции (частота позывов, прерывистость струи);

напряжение живота для мочеиспускания;

частые и сильные болевые ощущения в зоне промежности и лобка;

образование песка или камней в почках , потому что есть проблемы с испусканием мочи;

могут расширяться почечные лоханки или мочеточник.

Еще на более поздних стадиях могут проявляться такие симптомы:

капли крови в моче и семянной жидкости, что есть сигналом поврежденных сосудов половых органов;

отеки полового органа, мошонки и даже ног, которые сопровождаются болями продолжительного и выраженного характера;

отсутствие возможности нормально сходить в туалет, боли в животе и запоры, которые могут свидетельствовать о метастазах в прямой кишке.

Лечение рака простаты

Одним из самых популярных современных методов лечения рака в последнее время стала таргетная терапия цена украина на которую колеблется в зависимости от вида заболевания. Квалифицированные врачи помогут вам подобрать подходящий вам метод лечения среди наиболее часто используемых, например:

метод лучевой терапии;

терапия с помощью применения гормонов;

химиотерапию;

оперативное вмешательство.

Выбранный метод напрямую зависит от того, на какой стадии находится заболевание, какой возраст пациента, есть ли у него другие заболевания.

Если говорить о последнем названном методе, то в последнее время применяют чаще лапароскопическую операцию по удалению опухоли, которая дает возможность врачу увидеть территорию для проведения операции на большом экране. Также с помощью этого способа есть возможность избежать потери крови в больших количествах. И самым важным преимуществом такой операции является возможность сохранить мужчине потенцию.

Однако иногда пациенты имеют веские причины не делать такой операции, поэтому при наличии противопоказаний используется открытая операция по стандартной схеме.

И еще может использоваться метод вырезания части простаты вместо всего тела опухоли. Это называется трансуретральной резекцией.