Рынок Форекс — Когда лучше посоветоваться

Хорошо известно, что рынок форекс является одним из самых нестабильных объектов такого рода в мире, но вы можете не понимать целый ряд факторов, лежащих в основе такой волатильности. Поэтому вам важны советники форекс, которые расскладут все по полочкам.

Почему Форекс такой как он есть

Одним из наиболее показательных является восприимчивость рынка к макроэкономическим факторам, которые оказывают непосредственное влияние на стоимость валюты и ежедневные колебания, наблюдаемые трейдерами. Все знают о процентных ставках, которые применяются к займам, кредитам и финансовым соглашениям на потребительском рынке. Однако особый интерес для валютных трейдеров представляет так называемая «базовая ставка», представляющая собой процентную ставку, которую центральный банк взимает с коммерческих банков за кредиты.

Что может случитьс со ставками

Ставки могут быть повышены для сдерживания инфляции и поощрения кредитования в экономике, обычно в конце рецессии или после короткого периода спада.

И наоборот, они также могут быть сокращены в рамках мер количественного смягчения и стимулирования во время рецессии.

Решения, принимаемые центральными банками в отношении форекс, оказывают невероятное влияние на рынок форекс, особенно с точки зрения того, как инвесторы воспринимают стоимость конкретной валюты.