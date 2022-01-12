Провайдеры слотов для онлайн казино постоянно работают над разработкой уникального софта с интересным сюжетом, необычными символами и прочими функциями. Но самым важным показателем является щедрость игровых автоматов. Чтобы долго не искать игры с высокой отдачей, на странице https://trustcasino.com.ua/kakie-sloty-samye-vyigryshnye/ вы найдете список самых выигрышных. Несмотря на работу генератора случайных чисел, в современных казино есть как дающие автоматы, так и менее щедрые. Все зависит от характеристик, заложенных производителем.

Категории самых выигрышных слотов

Многие онлайн казино Украины выделяют игровые автоматы, в которых можно выиграть джекпот, в отдельный раздел. В играх используются джекпоты в одном из двух форматов:

1. Прогрессивный. Над игровым полем вы увидите счетчик, обновляемый в онлайн режиме. Он отображает сумму главного денежного приза, накопленную в данный момент. Она формируется из процента ставок всех гемблеров, играющих в конкретном казино.

2. Фиксированный. Все понятно из названия – установлена конкретная сумма вознаграждения, которая не меняется до тех пор, пока кто-то не выиграет джекпот.

Также дающие слоты могут содержать несколько призов, выплачиваемых при выпадении определенных комбинаций или разыгрываемых в супер-игре.

Влияние RTP и волатильности на выигрыши в игровом автомате

Игроки со стажем, ищущие игровые автоматы которые дают, определенно знают, что такое показатель RTP (Return To Player). Это возврат гемблеру. Например, если у автомата установлен RTP 96%, то казино и провайдеры зарабатывают с него только 4 процента.

Данный показатель рассчитывается во время тестирования слота на продолжительной дистанции. Вы бы и сами могли хотя бы приблизительно понять, на какие выигрыши рассчитывать. Но никто из игроков не может знать, сколко человек до вас играли в конкретный аппарат и какие им выпадали комбинации.

Еще один важный параметр – волатильность. Например, самые дающие слоты с низкой дисперсией. Выигрыши здесь выпадают часто, но небольшими суммами. Автоматы с высокой волатильностью выплачивают редко, зато крупные вознаграждения. Но для успешной игры в таких симуляторах нужен большой банкролл.

Какие слоты дают щедрые выигрыши?

Игровые залы современных онлайн казино регулярно пополняются новым софтом, что усложняет выбор подходящей игры, особенно новичкам. Но для начала вы можете попробовать бесплатный демо-режим, чтобы оценить отдачу и понять, стоит ли продолжать играть на деньги. Ну а чтобы вы не ошиблись с выбором, предлагаем вам ознакомиться, какие слоты самые выигрышные.

Dolphin’s Pearl

Разработка от компании Novomatic, выполненная в морской тематике с поиском сокровищ. Доступен широкий диапазон ставок, позволяющий играть и рисковым гемблерам, и тем, кто не хочет тратить много денег.

Fruit Cocktail

Легендарный игровой автомат от Igrosoft на фруктовую тему. Отличается яркой цветовой гаммой и дополнительными опциями в виде риск-игры, символов Scatter. Несмотря на небольшое количество линий для выплат, выигрышные комбинации выпадают часто, а успешной игре способствует высокая отдача.

Book of Ra

Еще одна популярная игра от Novomatic, которую можно отнести в список Самые прибыльные слоты в онлайн казино Украины. Почувствуйте себя в роли исследователя древних цивилизаций и находите ценные сокровища.

Lucky Lady’s Charm

Данный симулятор, разработанный брендом Новоматик, имеет RTP более 95%. Каждый игрок имеет хорошие шансы сорвать куш. Игровой автомат радует интересным сюжетом, красивой графикой и высокими коэффициентами выплат.

20 Super Hot

Интересные слоты которые дают от EGT. Название оправдывает себя, ведь при выпадении призовых цепочек на игровом поле, гемблеру действительно станет жарко от множителей выигрышей. Игровой автомат включает в себя 5 барабанов и 20 активных линий, на которых будут выпадать изобилие бонусных символов. Сумму изначальной ставки есть возможность увеличить аж в 10000 раз.

И это лишь немногие игровые автоматы которые реально дают привлекательные денежные вознаграждения.