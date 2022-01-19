Що таке система Prozorro

Спалах Революції гідності та запровадження реформи державних закупівель стало поштовхом до створення електронної системи Prozorro.

Prozorro, раніше ProZorro (укр. «Прозоро» — відкрито) це електронна система публічних закупівель, що базується на принципах відкритості.

Історія створення

До 2016 року зустрічі замовника і постачальника були закритими для громадськості, що сприяло високому рівню їх корумпованості.

Інформація про початок торгів друкувалася у газеті «Вісник державних закупівель», повний тираж якої міг бути викупленим зацікавленими особами. Ситуація ускладнювалася тим, що всі документи для участі в тендері повинні були подаватися тільки в паперовому вигляді.

Починаючи з 2016 року, завдяки спільним зусиллям команди волонтерів, приватних електронних майданчиків та Міністерства економіки система публічних закупівель була повністю реформована і нині усі форми взаємодії між замовником та постачальниками до моменту укладання угоди відбуваються у відкритому режимі.

На сьогоднішні на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» всі замовники здійснюють процес торгів через систему Prozorro.

Структура Prozorro

Система складається з центральної бази даних, модуля аукціону та електронних торговельних майданчиків. Прослідковується певна аналогія з біржею і брокерами. Майданчики працюють з центральною базою даних, кінцеві користувачі можуть обирати будь-який майданчик. При цьому вони бачать на своєму майданчику всі закупівлі, які відбуваються у загальній системі. Постачальники можуть подавати свої пропозиції до будь-якої закупівлі незалежно від того, через який майданчик вона була оголошена. Така схема оберігає систему від того, що якийсь майданчик стане дорогим та неефективним монополістом.

Одним із найбільш вдалих варіантів для реєстрації є майданчик Українська універсальна біржа tender.uub.com.ua, робота якої орієнтована на потреби клієнта та на постійне вдосконалення в цьому напрямку.

Як проходять торги

Процес укладання угод між замовником та постачальником відбувається у вигляді зворотного аукціону. Всі підключені до системи майданчики отримують інформацію про початок торгів через центральну базу даних, умови закупівлі та приймають рішення про участь в аукціоні.

Загалом процес електронних закупівель виглядає таким чином.

1. Оголошення про початок закупівель на попередньо вибраному майданчику.

2. Етап уточнень. Всі потенційні постачальники можуть поставити запитання щодо закупівлі.

3. Етап подання пропозицій. Замовник не бачить, які компанії подають пропозиції та за якою ціною, та не може вносити зміни до свого оголошення.

4. Початок аукціону. В учасників є три раунди, щоб знизити ставки до виходу на остаточну ціну.

5. Завершення процесу закупівлі. Замовник перевіряє подані пропозиції, починаючи з найнижчої за ціною.

Якщо компанія, яка запропонувала найвигіднішу ціну, відповідає заздалегідь визначеним кваліфікаційним вимогам, вона має бути визначена переможцем тендеру.