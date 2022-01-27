GGпокерок — до $950 бонусом новым игрокам в покер

Покер на территории Украины легализован — это хорошая новость для всех поклонников азартной карточной игры. Однако лицензию для организации онлайн-покера удалось получить только трем покер-румом, один из которых — GGпокерок.

Рассказываем, что представляет собой покер-рум, выгодно ли в нем играть и какие бонусы для новых покеристов из Украины здесь есть. А подробный его обзор вы можете прочесть по ссылке https://www.gipsyteam.ru/ua/pokerrumy/pokerok.

Вид игрового стола в GGпокерок

GGпокерок — покер-рум с эффектом присутствия

В середине нулевых эффекта присутствия за покерным столом пытались добиться за счет внедрения в игровой клиент 3D графики. Но этот шаг оказался не лучшим решением, поскольку игра жутко тормозила. GGпокерок пошел по другому пути. Здесь внедряют интересные “фишки”.

Драматический ривер . В офлайне часто дилеры открывают ривер, который способен изменить расклад сил, после некоторой паузы. В покер-руме эта “драма” опционально. Ее можно включить или выключить в настройках.

. В офлайне часто дилеры открывают ривер, который способен изменить расклад сил, после некоторой паузы. В покер-руме эта “драма” опционально. Ее можно включить или выключить в настройках. Аккуратный просмотр карт. В офлайне профессионалы никогда не отрывают карты полностью от стола. Они смотрят в самый их уголок, чтобы соперники не подсматривали. В GGпокерок этот эффект доступен при игре с компьютера, когда уголок от закрытых карт слегка поднимается при движении мышкой.

Есть у рума и другие особенности:

Встроенная биржа бекинга. Покупать и продавать доли на турниры теперь удобно и можно в рамках игрового клиента. Страховка олл-ина. В GGпокерок взять страховку может только игрок, который выставился с большими шансами на победу. Страховка от вылета на баббле. Чтобы вернуть на свой счет бай-ин, уплаченный за участие в турнире при вылете на баббле, достаточно зарегистрироваться в нем до начала события. Встроенный HUD. Использовать дополнительный софт в GGпокерок нельзя. Это по мнению разработчиков выравнивает шансы профессионалов и любителей. Но в руме есть небольшой собственный встроенный HUD, отображающий статистику на соперников.

Полный обзор особенностей клиента, а также отзывы реальных игроков вы найдете по ссылке https://www.gipsyteam.ru/ua/pokerrumy/pokerok.

Бонусы в GGпокерок за регистрацию

Прежде, чем приступить к регистрации в покер-руме, рекомендуем найти выгодного аффилейта. Так называют сайты-партнеры, которые дают игрокам дополнительные бонусы за регистрацию и активную игру. Для игроков из Украины лучшим аффилейтом будет GipsyTeam. Это крупнейшее русскоязычное комьюнити игроков в покер со своей Службой поддержки, которая работает 7 дней в неделю. Узнать о всех бонусах для покеристов, а также почитать новости можно на официальном сайте GT — https://www.gipsyteam.ru/.

Главная страница GipsyTeam

При создании аккаунта в GGпокерок от GipsyTeam вы получите возможность участия в акциях GT пожизненно, а также два главных приветственных бонуса:

Удвоение первого депозита. При пополнении счета от $5 до $600 есть возможность получить 100% бонус. Это отыгрываемое предложение. За каждые $5 уплаченного PVI-рейка в аккаунт будет поступать по $1 бонуса. Медовый месяц. Одна из самых увлекательных акций в мире онлайн-покера. Она подразумевает погружение в возможности игрового клиента и покерные форматы, которое продлится 30 дней. Именно столько ежедневных заданий вам предстоит выполнить, чтобы получить в аккаунт всю сумму бонуса — $350.