Идеальные закуски к виски: как сделать правильный выбор?

Постоянно ведутся споры, можно ли закусывать виски. Издавна считалось странным, если человек запивал еду скотчем. Впрочем, странным это считали в Америке, а среди европейцев комбинация виски и закусок была чем-то обыденным. Мы расскажем вам, как подобрать идеальное сочетание еды с виски.

Сыры

С этим продуктом рекомендуется употреблять напитки с дымной ароматикой. К Laphroaig подойдут твердые сорта или сыры с плесенью. Мягкие вроде бри или камамбера лучше выбирать с сладковатому спиртному, например, Glenmorangie.

Яблочный пай

Хотя сочетание пирога и виски звучит странно, такой десерт станет отличной гастрономической парой к сладким алкоголям вроде Hankey Bannister Original. Альтернативный вариант – бурбоны из Америки, обладающие карамельными нотками или Jameson 0.7.

Горький шоколад

Виски и какао-продукты способны дополнять друг друга. Выбирайте шоколад с наибольшим содержанием какао. Если плитка имеет апельсиновые примеси, присмотритесь к скотчу. Крепкое спиртное вроде Ardbeg идеально гармонирует с классическими горькими плитками, а Jim Beam неплохо открывается с молочным шоколадом.

Фрукты

Со спиртным лучше употреблять терпкие и пикантные фрукты – яблоки, груши. Цитрусовые комбинировать с виски нежелательно – они способны перебить аромат спиртного.

Микс орехов и сухофруктов

Выбирая орехи, будьте внимательны. Если они очень обжарены, возьмите виски с дымной ароматикой. К сладким орехам подойдет Johnnie Walker Red Label.

Морепродукты

Любые морепродукты, включая креветки, мидии и устрицы, можно подавать к пряному алкоголю. Отличным вариантом станет травяной Ballantines. Дополнить композицию сможет соус из зелени и лимона.

Копченая форель

Красная рыба гармонично сочетается с ржаным спиртным алкоголем — Bulleit Rye. Благодаря дымку в аромате форели бурбон обретает новый вкус, раскрывает фруктовые нотки.

Стейк на гриле

Разве может быть что-то лучше сочного куска мяса на открытом огне? Добавьте к нему в пару виски и получится беспроигрышная композиция. Дымный аромат Johnnie Walker подчеркнет вкус говядины. При этом важно выбирать качественное мясо для подобной комбинации. Если стейк нежный, присмотритесь к бурбону. Прекрасным решением для такой гастрономической пары станет Maker’s 46.

Говядина Веллингтон

Сочетая традиционный мясной рулет с соусом барбекю и крепким алкоголем, можно добиться невероятных вкусовых ощущений. Пряные нотки в комбинации с крепкими алкогольными напитками отлично оттеняют жирный вкус любого блюда. Для мясного рулета выбирайте ржаной или односолодовый скотч. Например, Jameson 0.7.

Наши рекомендации по выбору виски

Если вы ищете гастрономическую пару для крепкого спиртного, старайтесь избегать отварного мяса, рыбы на пару, овощных легких салатов. Виски на фоне таких продуктов может показаться слишком резким, в то время как употребление спиртного вместе с жирной пищей смягчит его вкус и ароматику.