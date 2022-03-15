Currency.com: главные преимущества платформы

Currency.com — это онлайн-криптоплатформа токенизированных активов, разработанная для того, чтобы сделать сложную торговлю быстрой и легкой. В дополнение к торговле криптовалютой, Currency.com поддерживает торговлю более традиционными классами активов в токенизированной форме. Отметим, что об currency.com отзывы в целом положительные. Многие рекомендуют эту платформу.

Что такое Currency.com

Currency.com, основанная в 2019 году и имеющая штаб-квартиры в Беларуси, Гибралтаре и Великобритании, предлагает более 2000 классов токенизированных активов.

Токенизированные активы варьируются от акций и индексов до товаров и облигаций, а также поддерживают торговлю как криптовалютой, так и фиатом. Currency.com предлагает инвесторам доступ к токенизированным акциям крупнейших «голубых фишек», таких как Apple Inc. и Amazon.com. Токенизированные индексы включают основные индексы, такие как S&P500 и DAX30, а также сырьевые товары, включая сырую нефть и золото.

Для инвесторов, стремящихся увеличить прибыль, Currency.com предлагает кредитное плечо до 500x. В отличие от многих платформ, Currency.com позволяет инвесторам напрямую торговать криптовалютой по нескольким классам активов и фиксировать прибыль в криптовалюте без необходимости обратного конвертирования в фиат.

Платформа предоставляет начинающим и опытным трейдерам универсальную торговую платформу, охватывающую все основные классы активов. Как криптоплатформа, Currency.com также регулируется и подпадает под компетенцию HTP, DLT, FINTRAC и FinCEN.

Атрибуты платформы Currency.com

Ключевые атрибуты платформы Currency.com включают в себя:

Демо-счет позволяет пользователям ознакомиться с платформой, прежде чем начать работу,

Поддерживает ввод и вывод криптовалюты, банковский перевод и банковские карты,

Обширное мультиактивное предложение из более чем 2000 токенизированных активов,

Простой в использовании,

Предлагаются соответствующие инструменты для управления рисками и проведения технического анализа с более чем 75 техническими индикаторами на выбор,

Функция защиты от отрицательного баланса позволяет пользователям исключить убытки,

Регулируемая биржа соответствует требованиям AML и KYC,

Удобен для мобильных устройств, приложение Currency.com совместимо с iOS и Android,

Круглосуточная служба поддержки доступна через Facebook, Livechat, Telegram, Viber и WhatsApp.

Дополнительно

Отметим, что здесь также доступно более 75 технических индикаторов для проведения технического анализа.