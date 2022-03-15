Currency.com: главные преимущества платформы
Currency.com — это онлайн-криптоплатформа токенизированных активов, разработанная для того, чтобы сделать сложную торговлю быстрой и легкой. В дополнение к торговле криптовалютой, Currency.com поддерживает торговлю более традиционными классами активов в токенизированной форме. Отметим, что об currency.com отзывы в целом положительные. Многие рекомендуют эту платформу.
Что такое Currency.com
Currency.com, основанная в 2019 году и имеющая штаб-квартиры в Беларуси, Гибралтаре и Великобритании, предлагает более 2000 классов токенизированных активов.
Токенизированные активы варьируются от акций и индексов до товаров и облигаций, а также поддерживают торговлю как криптовалютой, так и фиатом. Currency.com предлагает инвесторам доступ к токенизированным акциям крупнейших «голубых фишек», таких как Apple Inc. и Amazon.com. Токенизированные индексы включают основные индексы, такие как S&P500 и DAX30, а также сырьевые товары, включая сырую нефть и золото.
Для инвесторов, стремящихся увеличить прибыль, Currency.com предлагает кредитное плечо до 500x. В отличие от многих платформ, Currency.com позволяет инвесторам напрямую торговать криптовалютой по нескольким классам активов и фиксировать прибыль в криптовалюте без необходимости обратного конвертирования в фиат.
Платформа предоставляет начинающим и опытным трейдерам универсальную торговую платформу, охватывающую все основные классы активов. Как криптоплатформа, Currency.com также регулируется и подпадает под компетенцию HTP, DLT, FINTRAC и FinCEN.
Атрибуты платформы Currency.com
- Ключевые атрибуты платформы Currency.com включают в себя:
- Демо-счет позволяет пользователям ознакомиться с платформой, прежде чем начать работу,
- Поддерживает ввод и вывод криптовалюты, банковский перевод и банковские карты,
- Обширное мультиактивное предложение из более чем 2000 токенизированных активов,
- Простой в использовании,
- Предлагаются соответствующие инструменты для управления рисками и проведения технического анализа с более чем 75 техническими индикаторами на выбор,
- Функция защиты от отрицательного баланса позволяет пользователям исключить убытки,
- Регулируемая биржа соответствует требованиям AML и KYC,
- Удобен для мобильных устройств, приложение Currency.com совместимо с iOS и Android,
- Круглосуточная служба поддержки доступна через Facebook, Livechat, Telegram, Viber и WhatsApp.
Дополнительно
Отметим, что здесь также доступно более 75 технических индикаторов для проведения технического анализа.