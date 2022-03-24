Рейтинг брокеров форекс: как его составляют

Всем понятно, что выбор правильного брокера является одним из ключевых факторов, влияющих на успех в торговле на рынке Форекс, поэтому, просматривая рейтинг форекс брокеров мира, вы можете сравнить отдельные компании в отрасли и выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим предпочтениям. Это очень важный момент при выборе лучшего брокера на рынке.

Чтобы максимально объективно оценивать форекс-брокеров, рейтинги стараются ориентироваться на множество факторов.

На что обращают внимание создатели рейтингов:

Лицензия и безопасность. Безопасность средств является нашим. Перед созданием учетной записи у оператора крайне важно проверить, регулируется ли его деятельность. К сожалению, многие инвесторы открыли счета в компаниях, никак не регулируемых, и, к сожалению, потеряли свои сбережения. Соответствующие лицензии и положения осуществляют контроль за деятельностью оператора со стороны государственных органов. Наибольшим доверием пользуются брокеры со швейцарской (FINMA) и британской лицензиями. Также большим доверием пользуются представители стран Европейского Союза, такие как кипрское регулирование CySEC (кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам).

Защита от отрицательного баланса. Здесь дело кажется ясным. Защита от отрицательного баланса гарантирует, что в случае возникновения неблагоприятных ситуаций, таких как обвал цены на данный инструмент. Брокер автоматически закроет для нас позицию, чтобы мы не проснулись утром с отрицательным балансом. Это очень важный аспект. Многие инвесторы играли на платформах без защиты от отрицательного баланса и, к сожалению, влезли в долги.

Тип брокера. Брокеры STP и ECN являются наиболее респектабельными.

Обслуживание клиентов. Поддержка и техническая служба должны быть доступны 24 часа в сутки. Могут быть случаи, когда вам нужна помощь, когда вы играете на рынках Forex. Эффективный и быстрый контакт по телефону или в чате, безусловно, поднимет данную компанию в рейтинге. Кроме того, крайне важным аспектом является то, что поддержка должна быть на русском языке. Таким образом, нам будет намного легче общаться и объяснять нашу проблему.

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