Рейтинг Лучших Покер-румов — Обзоры и Рекомендации

Покер благодаря стремительному развитию интернета перестал быть исключительно домашней и клубной игрой. Он открыл для себя виртуальную реальность. Это упростило игру новичков и профессионалов. Однако для тех, кто только знакомится с онлайн-покером, сложным становится вопрос выбора.

Среди предложений современных покер-румов легко потеряться, а агрессивная реклама многих из них сбивает с толку. Как же найти лучшие покер-румы, которые работают без обмана? Я расскажу, на что обращать внимание при выборе и на каких порталах чаще всего играют сегодня.

Покерные румы по категориям

Все покер-румы делят на 4 категории:

А — порталы, которые завоевали большую популярность у игроков и получили много положительных отзывов. Это киты игорного онлайн-бизнеса. На них не возникает проблем с получением бонусов и выводом средств. Это лучшие покер-румы для новичков, потому что тут просто учиться и выигрывать.

B — хорошие, но не такие крупные порталы. У них есть интересные акционные предложения для игроков. Они только завоевывают популярность и заслуживают положительной оценки.

С — достаточно редкие покер-румы, в них нужно играть с осторожностью. Тут игрок должен особенно внимательно читать правила регистрации и отслеживать, есть ли возможность вывода средств в его стране.

D — низшая категория. Эти порталы или уже закрыты, или находятся на стадии закрытия из-за мошенничества. Их нужно обходить стороной.

Как подобрать покер-рум

Обычно игроки пробуют разные покер-румы и останавливаются на нескольких, которые им больше всего понравились. Если у вас еще не появилось любимых комнат покера, предлагаю сделать отсев по таким характеристикам.

Надежность

Конечно, самое важное для игрового портала — надежность. Без нее он не сможет завоевать доверие пользователей.

Престиж нарабатывается временем и отзывами. При выборе комнаты покера обратите внимание на период существования портала и то, как оценивают его игроки. Также узнайте, не был ли этот онлайн покер-рум замешан в скандалах.

У надежных порталов есть разрешение на деятельность. На их страницах вы без труда найдете лицензию, а также контакты администрации и технической поддержки.

Обязательно обратите внимание на варианты вывода средств и на то, можно ли в вашей стране получить деньги.

В легальных клубах пользователи обязательно проходят верификацию. Администратор сайта проверяет соответствие анкетных данных присланному файлу со скан-копией документа, удостоверяющего личность.

Бонусы

Сегодня конкуренция в игровом онлайн-секторе очень велика. Сайты предлагают разнообразные бонусы для новичков и постоянных игроков. Это взаимовыгодно. Участники покерных сессий пополняют банкроллы без лишних вложений и получают больше возможностей для обучения. Покер-румы с бонусами обеспечивают постоянный приток пользователей, увеличивая свою популярность.

Предложения для игроков могут быть разными:

бездепозитные бонусы – игрок получает определенную сумму на счет, просто зарегистрировавшись и идентифицировав свою личность, очень привлекательно для новичков, покер-румы с бездепозитным бонусом пользуются огромным спросом;

бонусы за первый депозит – после первого пополнения счета приходит дополнительный бонус;

бонусы за повторный депозит — деньги приходят на счет игрока после повторного пополнения счета;

промокоды – уникальный набор из букв и цифр, после введения которого счет пополняется, такой промокод могут выложить для общего доступа в интернет или прислать лично на почту игроку.

Как видите, вариантов получения бонуса много. Тут уже можно выбрать портал на свой вкус.

Рейкбейк

В покер-руме рейк – комиссия с каждого выигрыша после игры на реальные деньги. Это основной источник дохода порталов. Поскольку рейк может ощутимо бить по кошельку игроков, придумали рейкбейк. Часть средств комиссии возвращается пользователю в конце месяца. Зачастую это 20-40%.

Рейкбеки могут быть как в денежном эквиваленте, так и в виде очков.

Частичный возврат комиссии выгоден для игроков, которые проводят много времени за покером и часто выигрывают. Если вы не собираетесь подолгу просиживать за онлайн-столом, обратите внимание на другие преимущества клуба.

Рейтинг самых популярных покер-румов: 7 лучших

PokerDom

Один из любимейших клубов русскоязычных пользователей. Тут информация предоставлена на русском языке и получить выигрыш можно в рублях. Фиксированные взносы (бай-ины) минимальные — от 1 рубля, в турнирах — от 10 рублей. Это очень удобно для новичков.

PokerStars

Если вы ищете лучшие покер-румы с фриролами, Pokerstars — один из них. Именно возможностью бесплатного участия в турнирах он многих привлекает. Для новичков, которые хотят попрактиковаться в игре с большим количеством столов, это идеальный вариант.

Также Pokerstars может похвастать привлекательным софтом, большим выбором игр и качественной техподдержкой.

PartyPoker

Один из старейших онлайн-клубов. Существует с 2001 года. Занимает стабильно первые места по количеству трафика и пользователей.

Игроков порадует хороший софт и приветственный бонус в размере 30$.

888poker

Тут можно получить солидный бездепозитный бонус — 88$. Участников также радуют минимальные ставки (от 0,01$), дешевые турниры и программа лояльности для постоянных пользователей.

GGPokerOk

Популярный покер-рум, где можно сыграть в самые быстрые виды покера в формате Zoom и гипер-турбо.

Завлекает участников бездепозитным бонусом в размере 11$. Такой суммы вполне хватит для формирования банкролла с последующим его увеличением.

PokerMatch

Предоставляет возможность участвовать в дешевых турнирах и делать минимальные ставки (от 0,01₴). Тут можно играть вживую и общаться с другими участниками.

Titan Poker

Titan Poker существует с 2005 года. Радует особой программой поощрения игроков, многоязычным софтом и безупречной техподдержкой.

Регулярно проводит бесплатные турниры. Участие в отдельных событиях позволяет получить приз 50 евро.

Выбрать покер-рум сегодня просто. Важно, чтобы он был надежным и нравился вам. Найдите свой покер-клуб и присоединяйтесь к тысячам игроков в режиме онлайн!