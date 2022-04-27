Подробный обзор Ofbez: честные отзывы о сайте и его рейтинге

Вы профессиональный беттер или начинающий игрок на ставках? А может, ищете надежные источники пассивного дохода? Тогда вас, наверняка, интересуют прогнозы профессиональных капперов. Найти их сложно, но есть проверенный способ облегчить задачу. Чтобы добыть честную информацию о ставках на спорт, нужно отыскать рейтинг лучших капперов. На этом специализируется портал ofbez.com.

Сотрудники портала проверяют капперов на честность и составляют рейтинги типстеров. Мошенники попадают в черный список с одноименным названием. Хорошие прогнозисты — в рейтинг лучших капперов.

Информация общедоступна. Ей может воспользоваться любой желающий. Как это работает, мы расскажем чуть дальше.

Проблема мошенничества в беттинге

Самая большая проблема беттеров — это капперы-мошенники. Они встречаются сплошь и рядом. Поманив привлекательной перспективой, они выуживают у игроков деньги и исчезают.

Мошенники подрывают доверие к капперам. Они портят общую картину.

Некоторые беттеры даже, отчаявшись найти честных спортивных прогнозистов, заносят вообще всех типстеров в мошенники. А есть игроки, которые совсем отказываются от ставок из-за лживых прогнозов.

Однако профессиональные аналитики есть. Их мало, нужно уметь их найти, но они есть. Можно самому проверить привлекших внимание капперов, а можно воспользоваться готовой информацией на сайтах, которые этим занимаются. Один из самых популярных — ofbez.com.

Мы подробно расскажем о двух способах проверки каперов:

самостоятельная проверка; помощь специализированного ресурса.

Самостоятельная проверка

Мошенники дают гарантии 100% на свои прогнозы. Этого не может быть в реальности. Профессиональный аналитик предоставляет данные с проходимостью от 70%. Даже схватки профессионалов с любителями могут отступить от сценария. Так что о стопроцентной гарантии речи быть не может.

Мошенники всегда обещают золотые горы. Если каппер говорит о большом доходе без риска, значит вас, скорее всего, пытаются заманить в ловушку. Такому “аналитику” нужны только деньги игроков, и за свои слова он не отвечает.

Мошенники не верифицируют свои прогнозы. На вопрос, почему они этого не делают, всегда найдется масса отговорок. Только честный каппер верифицирует свои ставки, потому что он работает открыто, ему нечего скрывать.

Помощь специализированного ресурса (на примере ofbez)

Нужно зайти на сайт ofbez.com.

Посмотреть рейтинг лучших капперов.

Выбрать аналитика, с которым вы хотите работать.

Подробный обзор ofbez предлагаем ниже.

Обзор OFBEZ: общая информация

Сайт был создан в 2018 году. Позиционирует себя как служба безопасности игроков на ставках. Специализируется на проверке капперов из разных стран (Россия, Украина, другие) и составляет рейтинги честных аналитиков.

Портал не занимается приемом ставок на спорт. Его материалы носят исключительно информационный характер.

OFBEZ работает также с другими проектами. Но это у него не основная специализация. Сюда относится проверка сайтов для заработка.

Любой пользователь может подать запрос на анализ конкретного портала, и работники OFBEZ его выполнят. Результаты проверки появляются на страницах сайта. Анализируемый объект попадает либо в рейтинг честных проектов, либо в список мошенников.

Для работы с OFBEZ регистрация не нужна. Любой пользователь может прочитать информацию на сайте, подать жалобу, написать отзыв о конкретном каппере или портале. Все просто и понятно.

Как на ofbez.com происходит проверка капперов и сайтов для заработка?

Этапы проверки капперов

Посещение ресурса каппера (это может быть телеграмм-канал, сайт, страница в соцсети).

Тщательный анализ информации на предмет правдивости (открытая статистика, публикация одинаковых для всех клиентов данных, соответствие коэффициентов действительности).

Контактирование с каппером, анализ характера взаимодействия.

Оценка ресурса и вынесение вердикта.

Честные капперы попадают в раздел лучших, обманщики — в раздел мошенников.

Этапы проверки сайтов для заработка

Посещение портала.

Полный анализ информации на самом сайте и о нем на сторонних ресурсах, включая отзывы о работодателе.

Выполнение работниками OFBEZ нескольких запросов с разных аккаунтов с целью взаимодействия.

Оценка всей полученной информации.

Перемещение ресурса в раздел честных работодателей или мошенников.

Ресурсы для проверки выбирают или сами сотрудники OFBEZ, или его пользователи.

Как видно, анализ проводится детально. Соответственно результаты проверки заслуживают доверия.

OFBEZ — основные разделы сервиса и структура сайта

Сайт ofbez.com состоит из 8 основных разделов.

Главная страница

Знакомит пользователей с особенностями проекта. Сразу предлагает посмотреть рейтинги лучших капперов и мошенников.

С главной страницы легко перейти на статьи портала, жалобы и отзывы пользователей.

Кроме того, читая информацию о проекте, вы можете открыть разделы:

“Как проходит проверка”;

“Почему нам доверяют”;

“Обманул проверенный проект”.

Все самое важное вы найдете на главной странице ofbez.com. Дальше информация детализируется.

Как проходит проверка

Раздел описывает принцип проверки капперов специалистами портала. Благодаря информации можно понять, кто и почему проходит проверку, а кто нет.

Почему нам доверяют

В разделе портал перечисляет причины доверия пользователей в разных странах. OFBEZ доказывает свою надежность.

Обманул проверенный проект

Команда проекта объясняет, что делать если столкнулись с обманом каппера из списка проверенных. Однако ребята уверяют, что за все годы работы такого не случалось ни разу.

ТОП капперов

Тут представлен полный список лучших капперов по результатом проверки сайта. Также прилагается обзор каждого ресурса командой OFBEZ и отзывы пользователей.

Это:

телеграмм-канал “Мечты становятся реальностью”;

телеграмм-канал “Сюда”;

телеграмм-канал “Мы опередили Илона Маска”;

телеграмм-канал NFTOLOG;

телеграмм-канал !!! MY FABULOUS LIFE !!!;

сайт gamesport.bet.

Мошеннические проекты

Тут представлен полный список капперов-мошенников и ботов. К каждому ресурсу приложен полный обзор сотрудниками ofbez.com.

Это различные телеграмм-каналы и сайты. Список растягивается на 9 страниц.

Жалобы

В этом разделе можно прочитать жалобы пользователей на конкретных каперов или написать свою жалобу.

Статьи

Здесь можно прочитать полезную информацию о беттинге. Также предложен список мошеннических проектов в виде таблицы. К каждому ресурсу прилагаются полные контактные данные обманщиков.

Сайт загружается быстро, так что проблем с просмотром информации и отправкой сообщений возникнуть не должно.

В чем польза сервиса OFBEZ?

Команда OFBEZ проделывает огромную работу по отслеживанию мошенников в сфере беттинга и заработка в интернете.

Сегодня тысячи пользователей попадают в сети обманщиков из-за того, что не имеют о них полной информации. OFBEZ восполняет этот пробел и помогает найти честные ресурсы, с которыми можно сотрудничать.

Благодаря ofbez.com игрокам не нужно самим анализировать тонны информации. Сайт экономит время и предлагает информацию о капперах в удобной и простой форме.

Кому будет полезна служба безопасности OFBEZ:

людям, которые ищут надежные источники пассивного дохода;

начинающим беттерам;

профессиональным игрокам на ставках на спорт;

букмекерским конторам;

честным капперам — они могут подать заявку на свою проверку и попасть в рейтинг лучших.

OFBEZ бесплатно помогает всем желающим. Любой может зайти и познакомиться с сайтом компании.

Какой можно сделать вывод о сайте Ofbez

OFBEZ — один из многих ресурсов, который выводит мошенников на чистую воду. Благодаря политике открытости и профессиональному подходу он стал известным, завоевал доверие многих беттеров в разных странах мира.

Его рейтингами пользуются частные игроки и отдельные букмекерские конторы. Он помогает профессиональным капперам завоевать доверие типстеров, а последним найти надежных партнеров.

Принципы проверки предполагают тщательный анализ ресурсов. Четкая структура сайта и хорошая скорость загрузки страниц позволяют быстро получить нужную информацию.

Наш обзор показал, что сайту ofbez.com можно доверять, с ним легко работать. Его можно рекомендовать тем, кто ищет профессиональных капперов и достоверные сайты для заработка в интернете.