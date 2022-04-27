Подробный обзор Ofbez: честные отзывы о сайте и его рейтинге
Вы профессиональный беттер или начинающий игрок на ставках? А может, ищете надежные источники пассивного дохода? Тогда вас, наверняка, интересуют прогнозы профессиональных капперов. Найти их сложно, но есть проверенный способ облегчить задачу. Чтобы добыть честную информацию о ставках на спорт, нужно отыскать рейтинг лучших капперов. На этом специализируется портал ofbez.com.
Сотрудники портала проверяют капперов на честность и составляют рейтинги типстеров. Мошенники попадают в черный список с одноименным названием. Хорошие прогнозисты — в рейтинг лучших капперов.
Информация общедоступна. Ей может воспользоваться любой желающий. Как это работает, мы расскажем чуть дальше.
Проблема мошенничества в беттинге
Самая большая проблема беттеров — это капперы-мошенники. Они встречаются сплошь и рядом. Поманив привлекательной перспективой, они выуживают у игроков деньги и исчезают.
Мошенники подрывают доверие к капперам. Они портят общую картину.
Некоторые беттеры даже, отчаявшись найти честных спортивных прогнозистов, заносят вообще всех типстеров в мошенники. А есть игроки, которые совсем отказываются от ставок из-за лживых прогнозов.
Однако профессиональные аналитики есть. Их мало, нужно уметь их найти, но они есть. Можно самому проверить привлекших внимание капперов, а можно воспользоваться готовой информацией на сайтах, которые этим занимаются. Один из самых популярных — ofbez.com.
Мы подробно расскажем о двух способах проверки каперов:
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самостоятельная проверка;
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помощь специализированного ресурса.
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Самостоятельная проверка
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Мошенники дают гарантии 100% на свои прогнозы. Этого не может быть в реальности. Профессиональный аналитик предоставляет данные с проходимостью от 70%. Даже схватки профессионалов с любителями могут отступить от сценария. Так что о стопроцентной гарантии речи быть не может.
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Мошенники всегда обещают золотые горы. Если каппер говорит о большом доходе без риска, значит вас, скорее всего, пытаются заманить в ловушку. Такому “аналитику” нужны только деньги игроков, и за свои слова он не отвечает.
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Мошенники не верифицируют свои прогнозы. На вопрос, почему они этого не делают, всегда найдется масса отговорок. Только честный каппер верифицирует свои ставки, потому что он работает открыто, ему нечего скрывать.
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Помощь специализированного ресурса (на примере ofbez)
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Нужно зайти на сайт ofbez.com.
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Посмотреть рейтинг лучших капперов.
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Выбрать аналитика, с которым вы хотите работать.
Подробный обзор ofbez предлагаем ниже.
Обзор OFBEZ: общая информация
Сайт был создан в 2018 году. Позиционирует себя как служба безопасности игроков на ставках. Специализируется на проверке капперов из разных стран (Россия, Украина, другие) и составляет рейтинги честных аналитиков.
Портал не занимается приемом ставок на спорт. Его материалы носят исключительно информационный характер.
OFBEZ работает также с другими проектами. Но это у него не основная специализация. Сюда относится проверка сайтов для заработка.
Любой пользователь может подать запрос на анализ конкретного портала, и работники OFBEZ его выполнят. Результаты проверки появляются на страницах сайта. Анализируемый объект попадает либо в рейтинг честных проектов, либо в список мошенников.
Для работы с OFBEZ регистрация не нужна. Любой пользователь может прочитать информацию на сайте, подать жалобу, написать отзыв о конкретном каппере или портале. Все просто и понятно.
Как на ofbez.com происходит проверка капперов и сайтов для заработка?
Этапы проверки капперов
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Посещение ресурса каппера (это может быть телеграмм-канал, сайт, страница в соцсети).
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Тщательный анализ информации на предмет правдивости (открытая статистика, публикация одинаковых для всех клиентов данных, соответствие коэффициентов действительности).
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Контактирование с каппером, анализ характера взаимодействия.
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Оценка ресурса и вынесение вердикта.
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Честные капперы попадают в раздел лучших, обманщики — в раздел мошенников.
Этапы проверки сайтов для заработка
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Посещение портала.
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Полный анализ информации на самом сайте и о нем на сторонних ресурсах, включая отзывы о работодателе.
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Выполнение работниками OFBEZ нескольких запросов с разных аккаунтов с целью взаимодействия.
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Оценка всей полученной информации.
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Перемещение ресурса в раздел честных работодателей или мошенников.
Ресурсы для проверки выбирают или сами сотрудники OFBEZ, или его пользователи.
Как видно, анализ проводится детально. Соответственно результаты проверки заслуживают доверия.
OFBEZ — основные разделы сервиса и структура сайта
Сайт ofbez.com состоит из 8 основных разделов.
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Главная страница
Знакомит пользователей с особенностями проекта. Сразу предлагает посмотреть рейтинги лучших капперов и мошенников.
С главной страницы легко перейти на статьи портала, жалобы и отзывы пользователей.
Кроме того, читая информацию о проекте, вы можете открыть разделы:
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“Как проходит проверка”;
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“Почему нам доверяют”;
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“Обманул проверенный проект”.
Все самое важное вы найдете на главной странице ofbez.com. Дальше информация детализируется.
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Как проходит проверка
Раздел описывает принцип проверки капперов специалистами портала. Благодаря информации можно понять, кто и почему проходит проверку, а кто нет.
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Почему нам доверяют
В разделе портал перечисляет причины доверия пользователей в разных странах. OFBEZ доказывает свою надежность.
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Обманул проверенный проект
Команда проекта объясняет, что делать если столкнулись с обманом каппера из списка проверенных. Однако ребята уверяют, что за все годы работы такого не случалось ни разу.
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ТОП капперов
Тут представлен полный список лучших капперов по результатом проверки сайта. Также прилагается обзор каждого ресурса командой OFBEZ и отзывы пользователей.
Это:
-
телеграмм-канал “Мечты становятся реальностью”;
-
телеграмм-канал “Сюда”;
-
телеграмм-канал “Мы опередили Илона Маска”;
-
телеграмм-канал NFTOLOG;
-
телеграмм-канал !!! MY FABULOUS LIFE !!!;
-
сайт gamesport.bet.
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Мошеннические проекты
Тут представлен полный список капперов-мошенников и ботов. К каждому ресурсу приложен полный обзор сотрудниками ofbez.com.
Это различные телеграмм-каналы и сайты. Список растягивается на 9 страниц.
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Жалобы
В этом разделе можно прочитать жалобы пользователей на конкретных каперов или написать свою жалобу.
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Статьи
Здесь можно прочитать полезную информацию о беттинге. Также предложен список мошеннических проектов в виде таблицы. К каждому ресурсу прилагаются полные контактные данные обманщиков.
Сайт загружается быстро, так что проблем с просмотром информации и отправкой сообщений возникнуть не должно.
В чем польза сервиса OFBEZ?
Команда OFBEZ проделывает огромную работу по отслеживанию мошенников в сфере беттинга и заработка в интернете.
Сегодня тысячи пользователей попадают в сети обманщиков из-за того, что не имеют о них полной информации. OFBEZ восполняет этот пробел и помогает найти честные ресурсы, с которыми можно сотрудничать.
Благодаря ofbez.com игрокам не нужно самим анализировать тонны информации. Сайт экономит время и предлагает информацию о капперах в удобной и простой форме.
Кому будет полезна служба безопасности OFBEZ:
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людям, которые ищут надежные источники пассивного дохода;
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начинающим беттерам;
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профессиональным игрокам на ставках на спорт;
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букмекерским конторам;
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честным капперам — они могут подать заявку на свою проверку и попасть в рейтинг лучших.
OFBEZ бесплатно помогает всем желающим. Любой может зайти и познакомиться с сайтом компании.
Какой можно сделать вывод о сайте Ofbez
OFBEZ — один из многих ресурсов, который выводит мошенников на чистую воду. Благодаря политике открытости и профессиональному подходу он стал известным, завоевал доверие многих беттеров в разных странах мира.
Его рейтингами пользуются частные игроки и отдельные букмекерские конторы. Он помогает профессиональным капперам завоевать доверие типстеров, а последним найти надежных партнеров.
Принципы проверки предполагают тщательный анализ ресурсов. Четкая структура сайта и хорошая скорость загрузки страниц позволяют быстро получить нужную информацию.
Наш обзор показал, что сайту ofbez.com можно доверять, с ним легко работать. Его можно рекомендовать тем, кто ищет профессиональных капперов и достоверные сайты для заработка в интернете.