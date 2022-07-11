Что может защитить тачскрин смартфона в момент падения с высоты?

Техническая эволюция телефонов привела к тому, что экраны становятся все больше и больше. В настоящее время для многих моделей стандартом является диагональ 6 или 7 дюймов. Это, конечно, делает их более уязвимыми во время падения или контакта с твердыми предметами. Как избежать повреждений? Этой задаче отвечают современные защитные аксессуары, снижающие риск повреждения при ударе.

Чехол для телефона — простой способ минимизировать ущерб

Хотя производители и работают над созданием решений, задачей которых является увеличить прочность конструкции, проблема безопасности смартфона до сих пор затрагивает многих пользователей. Дело в том, что мобильные устройства имеют очень широкий набор функций и, как следствие, используются все чаще. По статистике особенно часто телефон выпадает из рук, когда его достают из кармана или ведут фотосъемку.

Для того, чтобы снизить риск повреждения телефона существуют разные типы чехлов с разным уровнем прочности. Самые простые модели изготавливаются путем литья из одного материала, задача которых – амортизировать удары, сопровождающие падение. Когда телефон падает корпусом вниз, то это решение считается достаточно эффективным.

Бронекорпуса обладают гораздо лучшими защитными параметрами. Они состоят из разных слоев. Внутренняя часть предназначена для поглощения ударов, чтобы свести к минимуму воздействие на телефон. Внешняя же часть изготовлена из материалов с высокими прочностными характеристиками (например, поликарбонат), благодаря чему чехол поглощает импульс удара и уменьшает возникновение деформаций.

Чехлы для телефонов можно найти в магазинах, которые специализируются на продаже мобильных аксессуаров.

Закаленное стекло — идеальная защита для экрана и камеры

Помимо подходящего футляра стоит оснастить телефон еще и защитным стеклом. Трещины на сенсорном стекле — одна из самых распространенных проблем с которой сталкиваются пользователи смартфонов. В связи с тем, что современные модели имеют модульную конструкцию дисплея, а замена его сопряжена с большими затратами, то стоит заблаговременно задуматься о покупке защитных аксессуаров.

В продаже можно найти как закаленное стекло, отличающееся высокой устойчивостью к царапинам, так и гибридное покрытие, дополнительно противодействующее деформации экрана. Не стоит также забывать про защиту объектива камеры. Содержащиеся в нем элементы чрезвычайно чувствительно к ударам, поэтому для него также доступны специальные защитные аксессуары в виде пленок и стекол.

Где купить сенсор для телефона?

Несмотря на то, что защитные аксессуары являются довольно эффективными средствами при использовании телефона, все же риск повреждения хрупких элементов по-прежнему присутствует. Поэтому в момент падения сенсорный экран может получить механические повреждения. Выбрать тачскрин для вашей модели телефона помогут здесь https://www.aks.ua/catalog/sensornaya-panel/.