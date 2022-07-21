Как выбрать подходящую модель iPhone

Телефоны марки Apple наиболее востребованы в мире уже в течение долгих лет: исключительное качество, проявляющееся во всём вплоть до мелочей, и элегантный дизайн привлекают покупателей с первого года существования этих смартфонов. У iPhone множество моделей, потому выбрать что-то подходящее для себя не всегда просто.

Новые модели

Компания постоянно обновляет модельный ряд, совершенствует старые смартфоны и наделяет их новыми свойствами. Одним из хитов этого года стал iPhone 13 mini — разные его модификации отличаются по дизайну и объёму памяти, но в целом этот телефон, отличающийся от своих «родственников» сравнительно компактными размерами, впечатляет характеристиками. Он выделяется большим объёмом памяти — как физической, так и оперативной.

Другие новые модели — как принципиально новые, так и просто обновлённые старые — тоже отличаются большой памятью. Она позволяет без труда загружать даже крупные приложения (но нужно учесть, чтобы они были совместимы с устройствами на iOS). Есть и масса других полезных функций — таких, как камеры высокого разрешения, с которых можно делать фото и видео очень хорошего качества.

Преимущества телефонов от Apple

Популярными они стали не просто так и даже не из-за известного бренда — у покупателей есть множество причин отдать предпочтение именно этой марке:

качественный звук как во время связи, так и во время прослушивания музыки и просмотра видео;

возможность делать очень хорошие фотографии с высокой степенью детализации;

футуристический обтекаемый дизайн, подходящий как с эстетической точки зрения, так и функционально: пользователю удобно и приятно держать смартфон в руке;

долговечность самого смартфона — как правило, делаются они из очень качественных материалов.

Потому мобильные телефоны от марки Apple пользуются таким высоким спросом. Также стоит отметить, что компания постоянно обновляет модельный ряд. Здесь можно найти мобильные телефоны на любой вкус — для себя и ребёнка, для простых развлечений и общения или для работы со сложными программами.

Модель iPhone 12 mini стала одной из самых популярных. У этих телефонов память уже поменьше — она начинается с 64 гигабайт. Но и этого хватает, чтобы хранить здесь важные данные и просто дорогие вам фото и видео.

Как подобрать для себя телефон так, чтобы он наиболее подходил по характеристикам? Определитесь, каким он должен быть и чего хотите от смартфона именно вы. Apple может удовлетворить самые высокие требования покупателей.