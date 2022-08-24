Выбираем принтер по цене, параметрам и направлению деятельности

Когда важно в семейном кругу или офисном пространстве заполучить качественные фото или копии документов, то нужно сразу воспользоваться профильными принтерами. Устройства просты в управлении, но отличаются по функционалу.

Где же купить такой товар? Качественные принтеры в Киеве выгоднее всего приобретать в интернет-магазине. Там эти изделия встречаются в совершенно в разных ценовых категориях и большом ассортименте.

Они бывают в виде:

лазерных;

струйных;

3D версий.

Лазерные принтеры

Для офисов, где постоянно нужно печатать десятки или сотни документов в день, удобнее использовать только лазерные принтеры монохромного типа. Они вначале с помощью лазера просканируют документы, а потом все копии распечатываются на особом магнитном барабане с использованием специального порошка – тонера, которого обычно хватает на 2000 экземпляров. Но вначале документ должен пройти дополнительную камеру, где он подвергается термальному воздействию. И после того, как «печка» окончательно прогреется до высокой температуры, скорость распечатки документа окажется весьма высокой – не менее 12 копий за минуту.

Если у такого принтера имеется весьма производительный процессор, способный работать при частоте 100-1000 МГц, а объем ОЗУ доходить до 3-512 Мб, то можно заранее сказать – такой тип оборудования априори будет отличаться повышенной производительностью. Недостаток все же присущ – если случится скачок напряжения, то импульсный блок питания данного типа оборудования рискует перегореть. Именно поэтому данные версии принтеров принято подключать к профильной технике – ИБП.

Струйные принтеры

Часто семьям нужно печатать только цветные фотографии высокого качества. Здесь на помощь придут струйные версии принтеров, способные с одинаковой эффективностью работать на чернилах четырех цветов (желтом, черном, голубом и пурпурном), так и на шести. В последнем варианте задействуются дополнительные осветленные голубые и пурпурные цвета. Шестицветные струйные принтеры стоят ощутимо дороже четырехцветных аналогов, но они позволяют добиться на специальной фотографической бумаге идеального цветового баланса и повышенной контрастности. Но первые виды котируются тем, что печатать фото можно на обычной тонкой бумаге, стоящей весьма недорого.

3D-принтеры

Если нужно в хозяйстве распечатать разные пластиковые детали, то придется воспользоваться 3D-принтерами, способными развивать скорость печати до 120 мм/с, а их точность окажется не ниже 0.1 мм. Такой тип оборудования отличается низким потреблением энергии, работает бесшумно и на рабочем месте имеет свойство занимать не так много места. Цена оборудования высока, но оно того стоит.