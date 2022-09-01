Какой планшет купить в 2022: популярные модели по версии «Стилус»

Эксперты интернет-магазина «Стилус» рассказали, какие планшеты чаще всего покупают в 2022 году и на какие модели стоит обратить внимание.

Преимущества планшетов

Планшет — идеальное сочетает в себе лучшие качества ноутбуков и смартфонов. Они такие же функциональные, как и ноутбуки, их можно использовать и для работы и для развлечений, к тому же они обладают гораздо большей мобильностью — их удобно брать с собой в поездку и путешествия.

Купить планшет можно и для простого серфинга в интернете и просмотра сериалов, но особенно актуальным гаджет будет для учеников или студентов, а также для фрилансеров.

Топ лучших моделей в 2022 году: на что обратить внимание

Согласно данным интернет-магазина «Стилус», в первой половине 2022 года покупатели чаще всего выбирали следующие модели:

Две версии Xiaomi Mi Pad 5 Wi-Fi Cosmic Gray (Global) — на 128Gb и 256Gb объема памяти. Планшет оснащен 8-ядерным процессором, 6 Гб оперативной памяти, а также 13-мегапиксельной камерой.

Тонкий и легкий Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 4/64GB LTE Gray (SM-P619NZAA). У этого компактного планшета 10,4-дюймовый дисплей, (2000 x 1200), процессор Snapdragon 720G, две камеры: фронтальная на 5 Мп и тыловая на 8 Мп. Также эта версия планшетов совместима со стилусом S Pen, которым удобно как рисовать, так и работать с документами.

Бюджетный планшет Lenovo Tab M10 Plus TB-X606X 4/64 LTE Grey. Компактный гаджет, диагональю 10.3 вмещает все необходимые функции и передовые технологии. Динамики поддерживают технологию Dolby Atmos, а сам гаджет можно подключить к док-станции Smart Charging Station, что позволяет управлять системой умного дома.

Что учитывать при выборе планшета

При принятии решения о покупке стоит отталкиваться исключительно от своих потребностей и возможностей.

Для обычного серфинга в интернете, просмотра фильмов и работы с документами достаточно 4-6 Гб оперативной памяти и от 8 до 32 Гб объема внутренней памяти. Для работы с графическими редакторами стоит выбирать модели с объемом памяти от 128 до 512 Гб.

Если же нужны самые инновационные технологии, тогда стоит обратить внимание на топовые модели от ведущих производителей. Например, у Apple это iPad Pro 2020 года, iPad Air или iPad mini 2019. У Samsung это Galaxy Tab A 10.5 и Tab S6, Tab S5E.

Эти и другие планшеты можно найти в каталоге магазина «Стилус».