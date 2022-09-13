Прості поради щодо фітнесу для кожної жінки старше 50

Життєвий шлях кожного різний; інколи травма, хвороба чи просто напружене життя можуть сильно вплинути на наше здоров’я та дух. З віком жінки стають більш вразливими до хвороб. Проте дослідження показують, що регулярна фізична активність може покращити когнітивні функції та психологічне, розумове, соціальне та емоційне благополуччя.

Для багатьох жінок збереження активного фізичного стану є проблемою. Чим більше засоби масової інформації показують нам ідеальні форми тіла, тим більше ми почуваємось невпевненими щодо свого тіла.

Тіло жінки починає змінюватися у віці 40 років, головним чином через гормональні зміни, що призводять до менопаузи. Збільшення ваги, втрата щільності кісток, сили, емоційні потрясіння та зміни циклу сну є природними наслідками. Регулярні фітнес вправи та зміна способу життя можуть зробити вас у формі та зберегти здоров’я в будь-якому віці.

Кілька простих і корисних порад допоможуть підтримувати вас у формі, як би важко це не здавалося.

Приймайте себе

Прийміть той факт, що у вас будуть складки і зморшки. Погодьтеся з тим, що, можливо, ви не зможете розважатися так, як десять років тому.

Почніть з легких вправ

Виконуйте будь-які фізичні вправи по 15 хвилин щодня п’ять днів на тиждень. Якщо ви ведете активний спосіб життя, спробуйте до 30 хвилин тренування середньої та високої інтенсивності та подивіться, як це вплине на ваш організм. Підберіть собі ручне спортивне обладнання.

Розтяжка є обов’язковою

Розтяжка така ж важлива й корисна, як і тренування. З віком ви схильні до травм. Тому розтягування тіла протягом 10-15 хвилин до і після тренування може допомогти легше перейти до вправ, мінімізуючи ризик травм.

Гуляйте регулярно

Дослідження показують, що ходьба сприяє покращенню серцево-судинної системи, сприяє здоровому схудненню, підвищує спритність і покращує витривалість. Ходьба — це найпростіший варіант. Все, що вам потрібно, — це пара взуття та комфортний одяг. Почніть з 15-20-хвилинної прогулянки щодня і збільшуйте частоту.

Відкрийте для себе цікаву діяльність

Тренування можуть стати монотонними. Іноді це набридає, і потім не хочеться йти на звичайне тренування. У цьому випадку ви можете займатися справою, яка вас цікавить. Спробуйте розвинути хобі або сферу інтересів, яка завжди підтримуватиме вашу активність.

Займіться водними видами спорту

Заняття у воді високої інтенсивності покращують мінеральну консистенцію кісткової тканини та функціональну придатність у жінок у постменопаузі. Плавання для тих, хто страждає втратою кісткової маси, болем, остеоартритом, може полегшити біль.

Заведіть домашнього улюбленця

Домашня тварина може бути вашим найкращим другом у фітнесі. Ви можете регулярно виводити вихованця на прогулянку. Ви навіть можете навчити їх веселим трюкам. Утримання домашньої тварини також робить вас щасливішими і зменшує стрес.

Споживайте достатню кількість білка

Білок є життєво важливим будівельним матеріалом тіла. Дослідження показують, що багато жінок споживають недостатньо білка і втрачають м’язову масу. Зважаючи на це, краще вам забезпечити достатнє споживання білка.

Контролюйте споживання солі

Надмірне споживання солі може призвести до таких проблем зі здоров’ям, як високий кров’яний тиск. Тому рекомендується не споживати більше 2,3 г солі щодня. Однак, якщо у вас постійні проблеми з високим кров’яним тиском, обмежіть споживання до 1,5 грамів на день.

Пийте достатньо води

Вода є ключовим двигуном для вашого тіла; якщо ви не споживаєте достатню кількість води, ваше тіло працюватиме погано. Організм людини на 70% складається з рідини, що потребує постійної гідратації протягом дня. Тому потрібно випивати 6-8 склянок води. Але кількість може змінитися, якщо ви тренуєтесь і пітнієте. Придбайте пляшку для води та беріть її з собою аби підтримувати водний баланс та не забувати вживати воду.

Висновок

Ви не повинні дозволяти, щоб ваш вік став перешкодою для тренувань. 50-ті – це нові 30-ті. Запишіться в тренажерний зал, візьміть тренера або друга з фітнесу, заплануйте мандрівку чи похід і позбавтеся від стресу. Переконайтеся, що ви рухаєте тілом близько 45 хвилин щодня. Вік — це число, і перестаньте дивитися на нього як на хронологічне виснаження. Натомість рухайтесь і вальсуйте у найкращу фазу свого життя.