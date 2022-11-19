Неожиданный поворот: Шуфрич и Суркис покинут состав Национального олимпийского комитета

Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покидают состав НОК Украины. Об этом сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

В четверг стало известно, что одиозные личности были включены в состав Олимпийского комитета Украины.

Это вызвало гнев и возмущение украинского общества, а бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что из-за включения Суркиса и Шуфрича решил покинуть пост вице-президента.