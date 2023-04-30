Украина будет бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва сообщил, что команда приняла решение бойкотировать ЧМ из-за допуска на него российских и белорусских дзюдоистов.

Он заявил, что в команде ждали и надеялись о победе здравого смысла.

«К сожалению, победили российские рубли.

В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в цска или росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность.

Спортсмены разочарованы, потому что уже и ребята, и девушки начали вес гонять. Все же, это был первый чемпионат мира для многих», – сказал Дуброва.

Напомним, ЧМ по дзюдо пройдет с 7 по 13 мая в Дохе.