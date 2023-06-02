Легализация гемблинга в Украине: польза для экономики, перспективы развития, последствия

Перевод игорного бизнеса в Украине на легальные рельсы в 2020 году

Азартные игры в Украине были запрещены на законодательном уровне с 2009 года. Прошло долгих 11 лет ожидания, когда украинское правительство, наконец, обратило внимание на успехи зарубежных стран в области развития гемблинга. Теперь, с 2020 года играть в игровые автоматы и покер, а также посещать букмекерские конторы можно вполне легально, ведь они платят налоги. Узаконивание вступило в силу с подписанием соответствующего указа, после чего необходимо было создать национального лицензиата и распродать лицензии. Это прошло успешно, собрав в казну космические деньги (только за первый год около 1.34 млрд. гривен).

Но не только сборы в казну были главной задачей государства. Основной проблемой было организовать честные и прозрачные отношения всех участников бизнеса: самих клубов, работников сферы, государственных структур, игроков. Что имеется ввиду:

Создать благоприятные условия для азартной сферы.

Пресечь попытки и схемы уклонения от налогов.

Создание новых рабочих мест и выплата белых зарплат.

Честные выплаты игрокам.

Создание инфраструктуры для обеспечения безопасных финансовых операций.

Борьба с игровой зависимостью и создание центров помощи.

Это не все основные цели, которые преследовали участники легализации, есть много дополнительных, но не менее значимых.

Кто осуществляет надзор за украинскими онлайн казино: достижения КРАИЛ

Национальным регулятором, продающим лицензии наземным и онлайн казино, стала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. В обязанности органа входит не только контролировать сборы за разрешающие документы, но и составление списка требований для игровых клубов.

Для многих инвесторов основателей казино, КРАИЛ ассоциируется с такими ограничениями:

Высокие налоги и стоимость лицензии. Дорогие лицензии и завышенные процентные ставки мешают благоприятному развитию и наносят ущерб не только клубу.

Выполнение правовых норм. Организаторы должны подавать заявку на покупку/продление лицензии и проходить множество бюрократических процедур. Одно из требований: онлайн-казино обязательно должны иметь наземный офис в Украине.

Местоположение. Наземным игровым площадкам выдвинуты строгие правила размещения игровых залов в зависимости от города. В столице казино может размещаться только в 5-звездочном отеле на 150 номеров и не менее 50 человек персонала. Площадь не менее 500 кв.м. В других городах немного проще.

Перечисленные пункты могут показаться “драконовскими”, что недалеко от правды, но есть у деятельности КРАИЛ и положительные стороны. Так, были направлены большие усилия на борьбу с игровой зависимостью и с предотвращением её появления у игроков. Организованы центры помощи, бесплатные сеансы у врачей, возможность посещать семейного доктора по месту.

Это при бесплатных вращениях вы можете клацать сколько угодно раз и просто безобидно вращать слоты, но когда речь заходит о реальных ставках в казино и многие ищут бонус за регистрацию который можно сразу снять — надо помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке и это все бизнес, бесплатно никто ничего не предоставит, ибо даже лицензия стоит больших денег.

Цены на лицензии: реально ли открыть легальное онлайн казино в Украине

Сколько денег надо иметь, чтобы в 2023 году открыть свое дело в азартной тематике? Цены выглядят примерно так:

Наземные казино в столице – около 360 млн. грн.

Наземные клубы в других городах – около 190 млн. грн.

Онлайн казино – 39 млн. грн.

Зал с игровыми автоматами 9 и более млн. грн.

Букмекерская контора – 195 млн. грн.

Здесь указаны примерные минимальные цифры, при расчете из количества игровых столов с рулеткой, автоматов, и прочих нюансов.

Какая польза от легализации азартных клубов для Украины

Гемблинг с первых месяцев легализации начал приносить пользу в виде отчислений в бюджет и социальных проектов, а с наступлением войны оказался очень полезен государству, приняв немалую долю нагрузки на себя. Это касается не только уплаты налогов и донатов на армию, но и поддержки других сфер бизнеса, волонтерства, спонсирования военных проектов, помощи прифронтовым городам и их населению.

Изменения в положительную сторону коснулись и игроков. Теперь лицензионные клубы обязаны выполнять жесткие требования регулятора и предоставлять максимально комфортный сервис клиентам:

Создать удобный и быстрый официальный сайт/наземное казино.

Подключить хороший ассортимент качественных игр.

Сотрудничать только с легальными провайдерами софта.

Выпускать собственный софт для удобства и комфорта.

Поддерживать клиентов через консультантов.

Не задерживать выплату выигрышей.

Следить, чтобы бонусы были реальными для отыгрыша.

Гарантировать безопасность финансовых операций и конфиденциальность данных.

Информировать о правилах безопасной игры.

Возможно, что в сумме такая деятельность и участие в трудную минуту еще больше расположит общество к азартной сфере и наладит доверительные отношения между ними.

Налоги на выигрыш и военные сборы

Все понимают, что налоговая нагрузка на казино влияет и на размеры выигрышей игроков. Но так ли это в действительности плохо? Да, теперь появились сборы в виде налога на выигрыши 18% и 1,5% военного сбора, что в сумме составит 19,5% для онлайн казино. Зато теперь, когда площадка отчитывается перед государством по финансовым потокам, она отчитывается и за количество выплаченных выигрышей. То есть, игроки лицензионного клуба должны выигрывать регулярно, так как это заложено показателем отдачи по казино.

Заключение

За три года легализации бизнеса азартной тематики, мы видели немало действительно хороших и позитивных моментов. Улучшилось и качество игры, и отношение к игрокам, и партнерство государства и гемблинга только окрепло. Повысился градус доверия общества к азартной индустрии: оказалось, что казино и залы не только собирают деньги, но способны на серьезную помощь в критические моменты.

Однако давление со стороны государства только усиливается. Эти действия больше похожи на душение, нежели на помощь и партнерство на выгодных условиях. Такое впечатление, что разрешив в 2020 году организацию и проведение азартных игр в Украине, правительство теперь подвергает сферу жестким испытаниям, как бы издеваясь: “Кто выдержит – останется, а кто нет – придумаем новые способы удушья”.

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