Женская сборная Украины победила Португалию и вышла в финал Европейских игр

30 июня состоялся полуфинала между женскими сборными Португалии и Украины по пляжному футболу.

Украинки выиграли ключевой поединок со счетом 3:1 и гарантировали себе, как минимум, серебро Европейских игр.

Соперником сборной Украины в финале будет победитель пары Польша — Испания.

Португалия – Украина – 1:3

Голы: Кошта, 14 – Дубицкая, 4, Тихонова, 20, Костюк, 31.

Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.