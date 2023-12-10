Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024

И.о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что не исключает, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024, на которые в нейтральном статусе МОК решил допустить спортсменов из рф и беларуси.

«Если мы увидим дальше неконструктивную позицию МОК, который будет декларировать участие сообщников кровавого российского режима, то это практически сделает невозможным наше участие в соревнованиях в Париже», — сказал он.

Бидный также добавил, что «если мы проанализируем и поймем, что нам нужно участвовать в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, доносить до мира информацию о том, что сейчас происходит в Украине, то будем дальше работать в этом направлении».