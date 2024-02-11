Украинец Игорь Потеря победил поляка в рамках UFC

В ночь c 10 на 11 февраля в Энтерпрайзе (штат Невада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 236.

В одном из боев украинский боец Игорь Потеря (19–5) сразился против поляка Роберта Брычека.

Украинец отлично выглядел в бою и полностью доминировал в октагоне.

Все три судьи на шоу в Неваде отдали предпочтение украинскому бойцу по очкам – 30–27, 30–27, 29–28.

Игорь Потеря (Украина) – Роберт Брычек (Польша) – UD 3 (30–27, 30–27, 29–28)