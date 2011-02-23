Лига Европы. Спартак – Базель. Онлайн трансляция. Анонс матча 24 февраля 2011

В первом поединке, который состоялся неделю назад имел место быть камбэк. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, московская команда сумела переломить ход игры и забить сопернику три мяча. Это существенно упросит задачу «красно-белым» во «ответке».

В первом поединке, который состоялся неделю назад имел место быть камбэк. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, московская команда сумела переломить ход игры и забить сопернику три мяча. Это существенно упросит задачу «красно-белым» во «ответке».

Теперь главное спокойно провести эту встречу. Во вторник, допустим, другая московская команда – ЦСКА создала себе проблемы на ровном месте. Подопечные Леонида Слуцкого, напомню, пропустили в середине второго тайма, и только на 80-й минуте благодаря голу Игнашевича сравняли счет и вышли в следующий раунд. Для Спартак очень важно не привезти себе подобных проблем.

Как показал первая игра, класс и мастерство намного выше у футболистов «народной команды». И им надо постараться отобразить это на поле. Единственным препятствием может стать еще не совсем хорошая форма футболистов, сезон для которых только начинается. Но в первом поединке мы увидели в игроках Спартака морально-волевые качества. В случае чего, москвичи продемонстрируют их и завтра. Но болельщики «красно-белых» надеются, что случай не представиться.

Прогноз EBPO.com.ua : 1:0

Начало матча : 24 февраля 20:00

Стадион : «Лужники»

Главный судья : Кристиан Балай (ROU)

Телетрансляция : ICTV

Посмотреть матч Спартак — Базель онлайн в интернете можно здесь:



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Андрей Федченков, EBPO.com.ua