Лига Европы. Спартак – Базель. Онлайн трансляция. Анонс матча 24 февраля 2011

В первом поединке, который состоялся неделю назад имел место быть камбэк. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, московская команда сумела переломить ход игры и забить сопернику три мяча. Это существенно упросит задачу «красно-белым» во «ответке».
В первом поединке, который состоялся неделю назад имел место быть камбэк. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, московская команда сумела переломить ход игры и забить сопернику три мяча. Это существенно упросит задачу «красно-белым» во «ответке».
Теперь главное спокойно провести эту встречу. Во вторник, допустим, другая московская команда – ЦСКА создала себе проблемы на ровном месте. Подопечные Леонида Слуцкого, напомню, пропустили в середине второго тайма, и только на 80-й минуте благодаря голу Игнашевича сравняли счет и вышли в следующий раунд. Для Спартак очень важно не привезти себе подобных проблем.
Как показал первая игра, класс и мастерство намного выше у футболистов «народной команды». И им надо постараться отобразить это на поле. Единственным препятствием может стать еще не совсем хорошая форма футболистов, сезон для которых только начинается. Но в первом поединке мы увидели в игроках Спартака морально-волевые качества. В случае чего, москвичи продемонстрируют их и завтра. Но болельщики «красно-белых» надеются, что случай не представиться.
Прогноз EBPO.com.ua: 1:0
Начало матча: 24 февраля 20:00
Стадион: «Лужники»
Главный судья: Кристиан Балай (ROU)
Телетрансляция: ICTV
Посмотреть матч Спартак — Базель онлайн в интернете можно здесь:
Андрей Федченков, EBPO.com.ua