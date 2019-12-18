Завацкая заявилась на квалификацию в Брисбене, Козлова сыграет в Окленде

Основные сетки обоих турниров стартуют 6 января

#Завацкая, #Козлова

Источник – sportarena.

Катарина Завацкая и Екатерина Козлова заявились на квалификации турниров WTA в январе.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Завацкая сыграет в отборе турнира в австралийском Брисбене, в альтернативном списке которого находится Марта Костюк. Основная часть соревнований состоится в период 6-12 января.

Козлова, в свою очередь, поборется за место в основной сетке турнира в новозеландском Окленде, соревнования в котором также стартуют 6 января.

Ранее стало известно, что на турнире в Брисбене сыграют две первые ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Напомним, Стаховский жестко отреагировал на действия фанатов Райо Вальекано.