Завацкая заявилась на квалификацию в Брисбене, Козлова сыграет в Окленде

Основные сетки обоих турниров стартуют 6 января
#Завацкая, #Козлова
Источник – sportarena.
Катарина Завацкая и Екатерина Козлова заявились на квалификации турниров WTA в январе.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Завацкая сыграет в отборе турнира в австралийском Брисбене, в альтернативном списке которого находится Марта Костюк. Основная часть соревнований состоится в период 6-12 января.
Козлова, в свою очередь, поборется за место в основной сетке турнира в новозеландском Окленде, соревнования в котором также стартуют 6 января.
Ранее стало известно, что на турнире в Брисбене сыграют две первые ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.
Напомним, Стаховский жестко отреагировал на действия фанатов Райо Вальекано.
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