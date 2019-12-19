Барти и Надаль названы чемпионами мира по версии ITF

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Международная теннисная федерация назвала победителей ежегодной премии
Лидеры рейтингов WTA и ATP Эшли Барти и Рафаэль Надаль получат награды “ITF World Champion”. Австралийка стала первой представительницей своей страны, которая удостоена данного звания, а испанец уже в четвёртый раз завершил год в этом статусе.
В 2019 году Барти выиграла свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема, став чемпионкой Ролан Гаррос, а Надаль завоевал два титула на “мэйджорах” – также в столице Франции и на US Open.
Венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович получат награду в женском парном разряде, а у мужчина чемпионами мира стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Лучшими юниорами года названы Диан Парри из Франции и аргентинец Тьяго Агустин Тиранте.