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Теннис

Australian Open. Костенко в шаге от основной сетки, Белинский заявился в квалификацию

Евгений НикитюкНет комментариев
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Опубликован заявочный список игроков на юниорский Australian Open

Два представителя Украины могут выступить на первом в новом сезоне турнира Большого Шлема среди теннисистов до 18 лет: Любовь Костенко (№68), находящаяся на первом месте в списке квалификации, и Вячеслав Белинский (№131), который занимает 15 позицию в квалификационном листе.

Для обоих украинцев это может быть первое выступление на австралийском “мэйджоре”. Белинский ранее не принимал участие на юниорских “Шлемах”, а Костенко играла на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Напомним, что Любовь пропускала US Open из-за травмы косых мышц живота.

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Открытый чемпионат Австралии среди игроков до 18 лет пройдёт с 25 января по 1 февраля в Мельбурне.

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Источник: btu.org.ua
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