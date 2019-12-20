Australian Open. Костенко в шаге от основной сетки, Белинский заявился в квалификацию

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Два представителя Украины могут выступить на первом в новом сезоне турнира Большого Шлема среди теннисистов до 18 лет: Любовь Костенко (№68), находящаяся на первом месте в списке квалификации, и Вячеслав Белинский (№131), который занимает 15 позицию в квалификационном листе.

Для обоих украинцев это может быть первое выступление на австралийском “мэйджоре”. Белинский ранее не принимал участие на юниорских “Шлемах”, а Костенко играла на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Напомним, что Любовь пропускала US Open из-за травмы косых мышц живота.

Открытый чемпионат Австралии среди игроков до 18 лет пройдёт с 25 января по 1 февраля в Мельбурне.

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