Костюк и Калинина заявились на турнир в Канберре

Украинки откроют сезон на турнире в столице Австралии

#Калинина, #Костюк

Источник – sport.ua.

Украинские теннисистки Марта Костюк (№154 WTA) и Ангелина Калинина (№162 WTA) сыграют на турнире ITF с призовым фондом 25 000$, который пройдет в Канберре.

Об этом сообщает ITF.

Список участниц основной сетки достаточно серьезный, так как все девушки располагаются во второй сотне мирового рейтинга.

Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Напомним, Стаховский жестко отреагировал на действия фанатов Райо Вальекано.