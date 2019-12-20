Новое на сайте

еще
Пятница, 20 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКостюк и Калинина заявились на турнир в Канберре
Теннис

Костюк и Калинина заявились на турнир в Канберре

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинки откроют сезон на турнире в столице Австралии

#Калинина, #Костюк

Источник – sport.ua.

Украинские теннисистки Марта Костюк (№154 WTA) и Ангелина Калинина (№162 WTA) сыграют на турнире ITF с призовым фондом 25 000$, который пройдет в Канберре.

Об этом сообщает ITF.

Список участниц основной сетки достаточно серьезный, так как все девушки располагаются во второй сотне мирового рейтинга.

Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года.

Читайте также:  Сидней. Путинцева ушла от поражения Стивенс, Саснович остановила Хон

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Напомним, Стаховский жестко отреагировал на действия фанатов Райо Вальекано.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Australian Open. Костенко в шаге от основной сетки, Белинский заявился в квалификацию

Шарапова победила Томлянович в выставочном матче в Абу-Даби

Хачанов стал соперником Надаля на показательном турнире в Абу-Даби

Барти и Надаль названы чемпионами мира по версии ITF

Моника Пуиг: “Перенесла операцию на локте, который беспокоил меня долгое время”

Закрыть