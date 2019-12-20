Костюк и Калинина заявились на турнир в Канберре

Украинки откроют сезон на турнире в столице Австралии
#Калинина, #Костюк
Источник – sport.ua.
Украинские теннисистки Марта Костюк (№154 WTA) и Ангелина Калинина (№162 WTA) сыграют на турнире ITF с призовым фондом 25 000$, который пройдет в Канберре.
Об этом сообщает ITF.
Список участниц основной сетки достаточно серьезный, так как все девушки располагаются во второй сотне мирового рейтинга.
Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года.
Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.
Напомним, Стаховский жестко отреагировал на действия фанатов Райо Вальекано.
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