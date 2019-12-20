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Теннис

Надаль сыграет с Циципасом в финале соревнований в Абу-Даби

Евгений НикитюкНет комментариев
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Рафаэль Надаль одержал победу над Кареном Хачановым на выставочном турнире в столице ОАЭ.

Mubadala World Tennis Championship
Абу-Даби, ОАЭ • 19-21 декабря • хард

Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) 6-1, 6-3

Поединок продолжался полтора часа. Надаль оформил по два брейка в каждом сете и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

В титульном матче первая ракетка мира сыграет против Стефаноса Циципаса. Напомним, Надаль обыграл грека в своем последнем матче в АТР-туре в этом году (на групповом этапе Итогового турнира в Лондоне).

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В матче за третье место встретятся Карен Хачанов и Новак Джокович.

Фото: SportzFirst / Twitter.

Источник: btu.org.ua
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