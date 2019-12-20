Надаль сыграет с Циципасом в финале соревнований в Абу-Даби

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Рафаэль Надаль одержал победу над Кареном Хачановым на выставочном турнире в столице ОАЭ.Mubadala World Tennis ChampionshipАбу-Даби, ОАЭ • 19-21 декабря • хард
ПолуфиналРафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) 6-1, 6-3
Поединок продолжался полтора часа. Надаль оформил по два брейка в каждом сете и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.
В титульном матче первая ракетка мира сыграет против Стефаноса Циципаса. Напомним, Надаль обыграл грека в своем последнем матче в АТР-туре в этом году (на групповом этапе Итогового турнира в Лондоне).
В матче за третье место встретятся Карен Хачанов и Новак Джокович.
Rafael Nadal joins Stefanos Tsitsipas in Abu Dhabi @MubadalaWTC final beating Karen Khachanov 6-1 6-3
(Video @TennisChannel) pic.twitter.com/1ChZ5TjvA8
— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 20, 2019
Rafael Nadal joins Stefanos Tsitsipas in Abu Dhabi @MubadalaWTC final beating Karen Khachanov 6-1 6-3
(Video @TennisChannel) pic.twitter.com/1ChZ5TjvA8
— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 20, 2019
Фото: SportzFirst / Twitter.
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